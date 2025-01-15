Yanlış diyet verilen kilonun 3 katını geri aldırıyor! Sadece bunu deneyenler…

Bazı diyetler kilo verdirmek yerine kilo aldırabiliyor. Hatta verdiği kiloların 2-3 katını geri alanlar var. Peki, burada sorun ne diyet mi diyetisyen mi?

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Asya Naz Al, yanlış diyetlerle kilo almanın metabolizmayı etkileyebileceğini söyledi.

YANLIŞ DİYETİSYENLERE DİKKAT!

Yanlış diyetlerin, metabolizmayı yavaşlattığın belirten Asya Naz Al, diyetisyen seçme kriterlerini şöyle açıkladı:

"Diyetisyen seçerken en önemli gördüğüm lisans eğitimi alınmış gerçek bir diyetisyen olması. Sosyal medyada ve farklı platformlarda "sağlıklı beslenme koçu'' olarak kendilerini adlandıran fakat beslenmeye dair hiçbir fikirleri olmayan kişilerden uzak durulmalı. Kilo vermek adına sağlığınızla oynamayın. Bunun dışında, diyetisyeninizle rahat bir iletişim kurabilmek ve size uygun bir beslenme planı oluştururken sizin tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı dikkate almasını beklemek seçim yaparken en önemli kriter. Çünkü beslenme yasaklardan oluşmaz dengeden oluşur. Kronik bir rahatsızlığınız yoksa sizi serbest bırakan size doğru ve dengeli beslenmeyi öğreten bir diyetisyen tercih etmeniz en doğrusu olacaktır."

KİLO VERMEK İÇİN EN DOĞRU YÖNTEM NEDİR?

Sağlıklı kilo verme, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapmayı içeren bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir.

Dengeli bir diyetle, bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar tüketmek önemlidir.

Porsiyon kontrolü ve yavaş yeme alışkanlığı kazanmak da kilo kontrolünde etkilidir. Ayrıca, düzenli su tüketimi, metabolizmayı destekler ve açlık hissini azaltabilir.

Haftada 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika yoğun egzersiz yapmak, kilo verme sürecini hızlandırır ve kas kütlesini artırarak yağ yakımını destekler.

Stres yönetimi ve yeterli uyku almak da sağlıklı kilo vermenin önemli unsurlarıdır. Bu süreçte sabırlı olmak ve motivasyonu yüksek tutmak da kritiktir.

Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, bir diyetisyenden görüş almak en doğrusu olacaktır.

Unutkanlık için beynin pili bu meyve! Ünlülerin, doktorların hafıza için favorisi