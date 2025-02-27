Türk kahvesi ve çay… Hangisi böbrek taşı oluşturur?

Türk kahvesi ve çay Türk kültürünün vazgeçilmez içecekleri arasında yer alır. Gerek kahvaltılarda gerekse misafirlere ikramlarda sıklıkla Türk kahvesi ve çay tercih edilir. Birçok insan Türk kahvesi severken bazıları ise çay tercih eder.

TÜRK KAHVESİ Mİ VE ÇAY MI BÖBREK TAŞI OLUŞTURUR?

Türk kahvesi ve çay arasında tercih yaparken arada kalanlar ise zararlarını karşılaştırır. Türk kahvesi ve çay içerdiği kafein miktarı, asidik yapısı, vücuda etkileri ve aşırı tüketimde oluşturabileceği zararlar bakımından farklılık gösterebilir. Türk kahvesi ve çay ikilisinin sıklıkla tüketildiğinde böbrek taşı oluşturduğunu biliyor muydunuz? Peki böbrek taşı oluşturan Türk kahvesi mi çay mı? İşte detaylar...

ÇAY VE BÖBREK TAŞI RİSKİ OLUŞTURUR MU?

Çay, böbrek taşı riskini artıran oksalat bakımından zengin bir içecektir. Yapılan araştırmalara göre, özellikle siyah çayda bulunan yüksek oksalat seviyeleri böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Oksalat, kalsiyum ile birleşerek böbrek taşlarının oluşmasına yol açar.

Harvard Üniversitesi'nin 2013 yılında yaptığı bir araştırmaya göre; günde fazla miktarda çay tüketen kişilerin böbrek taşı riski daha yüksektir. Özellikle günlük 4-5 bardaktan fazla çay içmek, böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

TÜRK KAHVESİ VE BÖBREK TAŞI RİSKİ OLUŞTURUR MU?

Türk kahvesi, çaya göre daha az oksalat içerir ve doğrudan böbrek taşı yapıcı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak, kafein içeriği yüksek olduğu için diüretik (idrar söktürücü) etki yaparak vücutta su kaybına neden olabilir. Yeterince su içmeden aşırı kahve tüketmek, idrarın daha yoğun hale gelmesine neden olarak böbrek taşı riskini dolaylı olarak artırabilir. Eğer böbrek taşı geçmişiniz varsa, günlük kahve tüketiminizi 1-2 fincanla sınırlandırmalı ve bol su içmelisiniz.

TÜRK KAHVESİ Mİ ÇAY MI DAHA ZARARLI?

Türk kahvesi ve çay, aşırı tüketildiğinde sağlık üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Ancak, çay böbrek taşı riskini artırırken, kahve mide ve sinir sistemi üzerinde daha fazla zarar verebilir. Böbrek taşı geçmişiniz varsa çay tüketimini, mide hassasiyetiniz veya uyku probleminiz varsa, kahve tüketimini sınırlamanız önerilir. İşte detaylar...

Türk kahvesi tüketmek;

Mide probleminiz varsa,

Kalp çarpıntısı yaşıyorsanız,

Anksiyete veya uyku problemi çekiyorsanız,

Demir eksikliğiniz varsa zararlı olabilir.

Çay tüketmek;

Böbrek taşı geçmişiniz varsa,

Kansızlık probleminiz varsa, Diş sararmasından şikayetçiyseniz,

Tansiyon sorununuz varsa zararlı olabilir.