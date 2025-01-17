Tasarrufun şifresi: Yumurta kabukları! 1 paket deterjana bedel temizlik tüyosu!

Yumurtayı tüketirken kabuklarını genelde çöpe atarız. Oysa yumurta kabukları adeta bir deterjan kadar değerli. Çünkü içerisinde güçlü mineraller vardır. Ayrıca yumurta kabukları büyük oranda kalsiyum karbonat içerir.

YUMURTA KABUĞUYLA TEMİZLİK TÜYOLARI

Yumurta kabukları temizlikte kullanımdan önce iyice temizlenmeli. Kabukları haşlayarak veya fırında kısa süre kurutarak hijyenik hale getirebilirsiniz. Bu basit yöntemlerle yumurta kabuklarını değerlendirerek hem doğal hem de ekonomik bir temizlik aracı elde edebilirsiniz.

1. Doğal Ovma Maddesi

Yumurta kabukları sert ve aşındırıcı bir yapıya sahiptir. Ufalanmış veya toz haline getirilmiş yumurta kabukları yanmış yemek artıkları ve yağ kalıntılarını temizlemek için kullanılır.

Lavabo ve Fayans

Sert yüzeylerdeki kir ve lekeleri ovmak için etkilidir.

2. Boru Temizleyici

Kırılmış yumurta kabukları, lavabolardaki boruları temizlemek için kullanılabilir. Drenajdan geçerken birikmiş yağ ve kirleri temizlemeye yardımcı olur.

3. Koku Giderici

Yumurta kabukları, buzdolabındaki kötü kokuları emme özelliğine sahiptir. Temizlenmiş yumurta kabuklarını buzdolabına yerleştirerek kokuların azalmasını sağlayabilirsiniz.

4. Doğal Deterjan Yardımcısı

Yumurta kabuğu tozu, bulaşık deterjanına eklenerek ekstra temizlik gücü sağlar. Sertleşmiş lekelerin çıkarılmasına yardımcı olur.

5. Cam ve Metal Temizliği

Yumurta kabuklarını ufalayıp suyla karıştırarak cam şişelerin veya vazoların içindeki zorlu kirleri temizleyebilirsiniz. Hafif bir aşındırıcı olarak pas ve kirli bölgeleri temizler.

6. Doğal Peeling (Bahçede ve Daha Fazlası)

Yumurta kabukları sadece ev içi temizlikte değil, bahçe aletlerinin üzerindeki toprağı temizlemek veya yüzeyleri hafifçe zımparalamak için de kullanılabilir.

YUMURTA KABUĞU LEKELER İÇİN NASIL KULLANILIR?

Mutfakta kullanılan bez havluların lekeleri bazen ne yapsanız çıkmaz. Bir file içerisine limon ve yumurta kabuğu koyun. Bir kaba bu fileyi yerleştirin. Üzerine lekeli havluyu örtün ve kaynar su dökün. Limonla yumurta kabuğundaki asit ve kalsiyum lekeleri yok edecektir.

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