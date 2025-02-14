Soğuk ülkelerde en iyi leke çıkarıcı ürün! Çamaşır yıkamak yerine bunu yapıyorlar

Çamaşırları, giysileri tertemiz kullanmak harika. Ama kış aylarında çamaşır yıkamak yorucu. Çünkü kuruması zaman alıyor. Peki, çamaşırın zor kuruduğu soğuk ülkeler ne yapıyor? Elbette en ufak bir lekede çamaşırı yıkamıyor. Ama onların da kendine göre leke çıkarıcı hileleri var.

EN HIZLI LEKE ÇIKARICI: TIRAŞ KÖPÜĞÜ

O yorucu temizlik maratonlarına elveda deyin, çünkü tıraş köpüğü trend temizlik ürünlerinizin yerini alabilir.

1. Tıraş Köpüğü Hilesi

Birçok insan tıraş köpüğünü leke üzerinde denemiş ve başarılı olduğunu görmüş.

Giysilerdeki makyaj izlerine, halılardaki meyve suyu lekelerine veya su lekeli duş kapılarına sıkın. Lekelerinizin gittiğini ve camda iz kalmadığını görene kadar durulayın. Hatta banyo aynalarınızı temizlemek için bile kullanabilirsiniz, ayrıca buğulanmaları da önleyebilir.

2. Kuru Şampuan Hilesi

En sevdiğiniz elbisenizin kumaşına işleyen bir leke olduğunu düşünün. Yıkasanız yıpranır mı diye düşünürken kuru şampuan devreye giriyor. Evet, doğru duydunuz, kuru şampuan anında yağ lekesi giderme için yepyeni bir temizlik hilesi. Giysilerinize hemen biraz sıkmak, eve götürüp çamaşır makinesine koyana kadar en iyi gömleklerinizi ve elbiselerinizi salata sosu kazalarından kurtarabilir.