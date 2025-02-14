Soğuk ülkelerde en iyi leke çıkarıcı ürün! Çamaşır yıkamak yerine bunu yapıyorlar
Temizlik ürünleri hepimizin vazgeçilmezi. Fakat en ufak bir lekede çamaşırı yıkamak hemen mümkün olmuyor. Peki, çamaşır kurutmanın zor olduğu ülkeler, lekelerle nasıl baş ediyor, temizliği nasıl yapıyor? İşte çamaşır yıkamaktan kurtaran, tüm temizlik ürünlerini unutturacak iki leke çıkarıcı ürün…
Çamaşırları, giysileri tertemiz kullanmak harika. Ama kış aylarında çamaşır yıkamak yorucu. Çünkü kuruması zaman alıyor. Peki, çamaşırın zor kuruduğu soğuk ülkeler ne yapıyor? Elbette en ufak bir lekede çamaşırı yıkamıyor. Ama onların da kendine göre leke çıkarıcı hileleri var.
EN HIZLI LEKE ÇIKARICI: TIRAŞ KÖPÜĞÜ
O yorucu temizlik maratonlarına elveda deyin, çünkü tıraş köpüğü trend temizlik ürünlerinizin yerini alabilir.
1. Tıraş Köpüğü Hilesi
Birçok insan tıraş köpüğünü leke üzerinde denemiş ve başarılı olduğunu görmüş.
Giysilerdeki makyaj izlerine, halılardaki meyve suyu lekelerine veya su lekeli duş kapılarına sıkın. Lekelerinizin gittiğini ve camda iz kalmadığını görene kadar durulayın. Hatta banyo aynalarınızı temizlemek için bile kullanabilirsiniz, ayrıca buğulanmaları da önleyebilir.
2. Kuru Şampuan Hilesi
En sevdiğiniz elbisenizin kumaşına işleyen bir leke olduğunu düşünün. Yıkasanız yıpranır mı diye düşünürken kuru şampuan devreye giriyor. Evet, doğru duydunuz, kuru şampuan anında yağ lekesi giderme için yepyeni bir temizlik hilesi. Giysilerinize hemen biraz sıkmak, eve götürüp çamaşır makinesine koyana kadar en iyi gömleklerinizi ve elbiselerinizi salata sosu kazalarından kurtarabilir.