ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Seçtiğin saate göre stres testi: En çok aileyi mi, işi mi stres yapıyorsun?

Bazı insanlar baskı altındayken daha iyi performans gösterirken, bazıları ise bu baskıdan tamamen bitkin düşer ve bu stresini ailesine ya da işine yansıtır. Peki, siz en çok neyi stres yapıyorsunuz, aileyi mi işi mi? Bunu anlayabileceğiniz bir stres testi hazırladık. Tek yapmanız gereken bir saat seçmek. İşte detaylar…

Merve Kantarcı Çulha | 13 Ekim 2025 Pazartesi 17:41 | Son Güncelleme:
Seçtiğin saate göre stres testi: En çok aileyi mi, işi mi stres yapıyorsun?
ABONE OL

Saat zevkiniz stresini ölçebilir. Seçtiğiniz saat en çok hangi konuda stres yaptığınızı söyleyebilir.

Herkesin strese tepki verme ya da stresle başa çıkma yöntemi farklıdır. Strese tepki verme şekliniz genellikle kişiliğinizden, alışkanlıklarınızdan ve düşünce yapınızdan etkilenir. Bazıları ailevi konuları bazıları da iş hayatını stres yapar. Peki, sizinki?

NE KADAR STRESLİSİNİZ?

Her şey, işinizden ne kadar keyif aldığınıza, ne kadar motive hissettiğinize veya hayatınızın şu anda nasıl gittiğine bağlı. Kişilik testleri, zihnimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oldukları için çok popüler! Bu kişilik testini stres testine dönüştürdük. Seçtiğiniz saat en çok stres yaptığınız konuyu söylüyor. Şimdi bir saat seçin ve kendinizi keşfedin.

1. SAAT

Tarz: Klasik ve güçlü.

Stres kaynağı: İş.

Bu saati seçenler genellikle disiplinli, kontrolü seven ve sorumluluk duygusu yüksek kişilerdir. İş hayatında başarılı olmayı önemserler, ancak mükemmeliyetçilikleri yüzünden iş baskısı onları kolayca strese sokabilir. Aile içinde ise genelde dengeyi korurlar ama iş yükü arttığında içe kapanabilirler.

2. SAAT

Tarz: Zarif, sade, minimalist.

Stres kaynağı: Aile.

Bu tarzı seçenler duygusal zekâsı yüksek, çevresine önem veren ve uyumlu kişilerdir. Aile bağları onlar için çok değerlidir ama sevdiklerinin mutluluğunu kendilerinden önde tutma eğilimindedirler. Bu da duygusal yüklenmelere neden olabilir.

3. SAAT

Tarz: Modern, dinamik, çok fonksiyonlu.

Stres kaynağı: İş.

Bu seçimi yapan kişiler genelde enerjik, rekabetçi ve başarı odaklıdır. Zamanı çok iyi planlarlar, çoklu görevlerde iyidirler ama yoğunluk içinde tükenme riski yüksektir. Aileyle zaman geçirmeyi severler ama iş düşüncelerini bırakmakta zorlanabilirler.

4. SAAT

Tarz: Modern, sade, teknolojik bir hava.

Stres kaynağı: Aile.

Bu seçimi yapanlar genellikle bağımsız, analitik düşünen ve kişisel alana önem veren insanlardır. Aile içi beklentiler ya da duygusal karmaşalar onları zorlayabilir. İşte daha rahat, çünkü orada net kurallar vardır.

Kişilik testi: El yazın karakterini ele veriyor: Kalem tutuşun çok şey anlatıyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Kişilik testi: El yazın karakterini ele veriyor: Kalem tutuşun çok şey anlatıyor
Kişilik testi: El yazın karakterini ele veriyor: Kalem tutuşun çok şey anlatıyor
Neredeyse her gün 1 poğaça yiyoruz! Meğer vücudun en çalışkan organını çürütüyormuş
Neredeyse her gün 1 poğaça yiyoruz! Meğer vücudun en çalışkan organını çürütüyormuş
Kilosu 500 TL! Canan Karatay uyardı! Ihlamuru kaynatan yandı! Meğer sebebi…
Kilosu 500 TL! Canan Karatay uyardı! Ihlamuru kaynatan yandı! Meğer sebebi…
13 Ekim günlük burç yorumları: Akrep için kariyer Oğlak için yatırım zamanı
13 Ekim günlük burç yorumları: Akrep için kariyer Oğlak için yatırım zamanı
Dünyanın en soğuk yeri Sibirya'da çamaşır kurutma yöntemi: Dondurma
Dünyanın en soğuk yeri Sibirya'da çamaşır kurutma yöntemi: Dondurma
Astrologlar açıkladı: Nazarı en çok çeken 3 burç! Onlar mıknatıs gibi...
Astrologlar açıkladı: Nazarı en çok çeken 3 burç! Onlar mıknatıs gibi...
Diyabetin ilk belirtisi buymuş! Çoğu kişi fark etmeden atlatıyor
Diyabetin ilk belirtisi buymuş! Çoğu kişi fark etmeden atlatıyor
Banyodaki kötü kokuya kimsenin bilmediği çözüm: Sirke! Çiçek gibi kokutan formül
Banyodaki kötü kokuya kimsenin bilmediği çözüm: Sirke! Çiçek gibi kokutan formül
Krem sürdükçe kötüleşiyor: Herkesin yaptığı cilt hatası...
Krem sürdükçe kötüleşiyor: Herkesin yaptığı cilt hatası...
Neredeyse her gün bilmeden yiyoruz! Meğer karaciğeri bitiriyormuş
Neredeyse her gün bilmeden yiyoruz! Meğer karaciğeri bitiriyormuş
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkarmak bu kadar kolaymış
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkarmak bu kadar kolaymış