Resmen hafızanın gücünü 10'a katlıyor! Duyan cebinde gezdirecek

Bazı besinlerin ya da kuruyemişlerin hafızayı güçlendirdiği belirtiliyor. Bunlardan biri de bilişsel yetenekleri güçlendiren yer fıstığı.

Yer fıstığının hafızayı güçlendirdiği, bilişsel hastalıklara, gerilemeye ve daha fazlasına karşı koruduğu birçok uzman tarafından belirtiliyor. Çünkü yer fıstığı inanılmaz çeşitlilikte vitamin, mineral, antioksidan ve protein içeriyor.

HAFIZANIN ANAHTARI: YER FISTIĞI

Güney Avustralya Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, günde 2-3 ons fıstık yemenin beyindeki bilişsel işlevi ve kan dolaşımını iyileştirdiğini gösteriyor. Yer fıstığı yiyenlerin 12 hafta sonra beyinlerinin daha iyi çalıştığı gözlemlenmiş.

Nutritional Neuroscience dergisinde yayınlanan bu çalışma, zihninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, fıstığın anahtar olabileceğini gösteriyor.

YER FISTIĞININ FAYDALARI

Yer fıstığı beyne giden kan akışını hızlandırır. Bu da felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hafızayı iyileştirir.

Bilgiyi alma, yanıtlama, işleme gibi bilişsel yetenekleri geliştirir.

Alzheimer hastalığına ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlar.

Fıstık yemek uyanık kalmanıza yardımcı olabilir.

Kalp damar hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Yer fıstığı besin açısından zengindir ve magnezyum, demir ve çinkonun yanı sıra bakır gibi bir dizi mineral sağlar.

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