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Resmen evin havasını temizliyor! Vakum gibi 7 bitki

Kışın camları açmak, evi havalandırmak zor. Bu yüzden evin havasını temizleyen bitkilerden yardım almak, ferahlık sağlayabilir. Bazı bilim insanları, evdeki havayı temizleyen doğru bitkileri seçmenin stresi azalttığını ve zinde olmayı sağladığını öne sürüyor. İşte evin havasını temizleyen 7 bitki…

HİLAL ÇAKIR | 11 Şubat 2025 Salı 17:45 | Son Güncelleme:
Resmen evin havasını temizliyor! Vakum gibi 7 bitki
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Eve aldığınız bitkiler sadece görsellik açısından değil temizlik açısından da önemli. Çünkü bazı bitkiler evdeki havayı temizliyor. Bu bitkileri evinizde bulundurarak kışın havasını daha temiz ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Ayrıca, bitkilerin bakımına dikkat ederek kışın düşük nem seviyelerine uygun sulama ve yerleşim yapmanız faydalı olabilir.

EVİN HAVASINI TEMİZLEYEN 7 BİTKİ

Kış aylarında evinizin havasını temizleyen ve oksijen seviyesini artıran bitkiler, yoğun yaşamınızı daha iyi hale getirebilir. Toksik kimyasalları filtreleyen bu bitkiler adeta mikropları da kovuyor. İşte evdeki havayı temizleyen bitkiler...

1. Paşa Kılıcı

Gece boyunca oksijen üretir ve havadaki toksinleri temizler.

Düşük ışıkta ve az sulamayla bile hayatta kalabilir.

Formaldehit ve benzen gibi kimyasalları filtreler.

2. Barış Çiçeği

Havadaki toksinleri yok eder.

Havadaki nem oranını artırarak kışın kuruyan havaya iyi gelir.

Amonyak, benzen ve formaldehiti filtreler.

3. Areka Palmiyesi

Odaya bol oksijen sağlar ve nem dengesini korur.

Havayı temizleyen en etkili bitkilerden biridir.

Kışın kuru havayı yumuşatır ve nefes almayı kolaylaştırır.

4. Aloe Vera

Gece boyunca oksijen üretir.

Formaldehit ve karbon monoksiti temizler.

Aynı zamanda cilt için de faydalıdır.

5. Deve Tabanı

Havadaki toksinleri emer ve temiz hava sağlar.

Az ışıkta büyüyebilir ve bakımı kolaydır.

6. İngiliz Sarmaşığı

Havayı zararlı kimyasallardan arındırır.

Alerjenleri ve küf sporlarını filtreleyerek kış aylarında sağlıklı bir ortam oluşturur.

7. Kauçuk Bitkisi

Havayı formaldehit gibi zararlı maddelerden temizler.

Kuru havayı nemlendirerek rahat bir nefes alma ortamı oluşturur.

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