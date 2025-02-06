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Muza birkaç damla sürseniz yetiyor! Muzun kararmasını önlüyor

Muz hem lezzetli hem de faydalı bir meyve. Fakat muz aynı zamanda hızlı kararan bir meyve. Mideyi dahi koruyan muzların kararmasını önleyen harika yöntemleri bir araya getirdik. İşte uzun süre tazeliği saklayan püf noktalar…

KADİR TEKİN | 6 Şubat 2025 Perşembe 17:35 | Son Güncelleme:
Muza birkaç damla sürseniz yetiyor! Muzun kararmasını önlüyor
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Kas fonksiyonlarını ve kalp sağlığını destekleyen potasyum bakımından oldukça zengin olan muz değerli bir meyve. Fakat aynı zamanda hızlı bozulan bir meyve. Peki, muzun kararması nasıl önlenir?

MUZUN KARARMASINI ÖNLEYEN YÖNTEMLER

Muzun kararmasını önleyen basit yöntemler var. Doğal bir sağlık ilacı olan muzun kararmaması için pratik yöntemleri bir araya getirdik. Bu yöntemleri uygulayarak muzları daha uzun süre taze tutabilirsiniz.

1. Muz saplarını Streç Film ile Kaplayın

Muzların sap kısımlarını streç filmle sararsanız, etilen gazı salınımını yavaşlatır ve olgunlaşma sürecini geciktirir.

2. Muzları Ayrı Tutun

Muzları diğer meyvelerden uzak tutmak olgunlaşmayı yavaşlatır. Elma ve armut gibi meyveler etilen gazı salgılar ve muzların daha hızlı kararmasına neden olur.

3. Buzdolabında Saklayın

Muzları tamamen olgunlaştıktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Kabukları kararabilir ama içleri daha uzun süre taze kalır.

4. Limon veya Portakal Suyu Sürün

Kesilmiş muzların üzerine limon veya portakal suyu sürerek oksidasyonu geciktirebilirsiniz.

5. Sirke veya Bal Kullanımı

Hafif sulandırılmış elma sirkesi veya bal ile muzları kaplamak oksidasyonu azaltır.

6. Muzları Kese Kağıdında Saklayın

Plastik torba yerine kese kâğıdında saklamak, fazla nemi önleyerek muzların daha uzun süre dayanmasını sağlar.

7. Muzları Askıda Saklayın

Muzları bir muz askısında havada asılı tutarak çürümeyi ve ezilmeyi önleyebilirsiniz.

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