Maya yok, beklemek yok! Yumuşacık dereotlu poğaça tarifi

Poğaça, Türk mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri. Ancak genellikle zaman alıcı olduğu düşünülen mayalı poğaçaların aksine, mayasız dereotlu poğaça tarifi tam hızla hazırlayabileceğiniz pratik bir seçenek sunuyor.

Özellikle sabahları vakti olmayan ama sağlıklı ve lezzetli bir şeyler yemek isteyenler için ideal! Yumuşacık iç yapısı ve çıtır dış yüzeyiyle bu poğaça, hem kahvaltı sofralarınıza hem de çay saatlerinize lezzet katacak. Hazırlaması sadece 10 dakikanızı alacak, pişmesi ise bir o kadar kısa! İşte nefis dereotlu poğaça tarifi...

DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELER

100 gram margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yumurta (birinin sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı seker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet dereotu

Kabartma tozu

Yeteri kadar un

İçine lor peyniri

ADIM ADIM DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Dereotlu poğaça tarifi için önce poğaça hamurunu hazırlayın.

Margarin, yumurta, sıvıyağ, yoğurt, sirkeyi karıştırın. Ardından şeker ve tuzu ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu da ekleyip çok sert olmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Son olarak dereotunu da ekleyin ve hamurdan ufak yuvarlaklar elde edin.

Her yuvarlağın arasına peynir koyun ve dereotlu poğaça şeklini verin.

Bir kâsede yumurta sarısı ve bir iki damla sıvıyağ damlatın karıştırın. Bu karışımı poğaçaların üzerine sürün.

200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Çay yanına dereotlu poğaça hazır. Afiyet olsun...

