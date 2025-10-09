ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Maya yok, beklemek yok! Yumuşacık dereotlu poğaça tarifi

Pratik, lezzetli ve mayasız! Evde her an kolayca hazırlayabileceğiniz bu dereotlu poğaça, kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. Hem yumuşacık hem de çıtır çıtır, tam lezzet bombası diyebiliriz. İşte mayasız dereotlu poğaça tarifi…

HİLAL ÇAKIR | 9 Ekim 2025 Perşembe 16:07 | Son Güncelleme:
Maya yok, beklemek yok! Yumuşacık dereotlu poğaça tarifi
ABONE OL

Poğaça, Türk mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri. Ancak genellikle zaman alıcı olduğu düşünülen mayalı poğaçaların aksine, mayasız dereotlu poğaça tarifi tam hızla hazırlayabileceğiniz pratik bir seçenek sunuyor.

Özellikle sabahları vakti olmayan ama sağlıklı ve lezzetli bir şeyler yemek isteyenler için ideal! Yumuşacık iç yapısı ve çıtır dış yüzeyiyle bu poğaça, hem kahvaltı sofralarınıza hem de çay saatlerinize lezzet katacak. Hazırlaması sadece 10 dakikanızı alacak, pişmesi ise bir o kadar kısa! İşte nefis dereotlu poğaça tarifi...

DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELER

100 gram margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yumurta (birinin sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı seker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet dereotu

Kabartma tozu

Yeteri kadar un

İçine lor peyniri

ADIM ADIM DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Dereotlu poğaça tarifi için önce poğaça hamurunu hazırlayın.

Margarin, yumurta, sıvıyağ, yoğurt, sirkeyi karıştırın. Ardından şeker ve tuzu ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu da ekleyip çok sert olmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Son olarak dereotunu da ekleyin ve hamurdan ufak yuvarlaklar elde edin.

Her yuvarlağın arasına peynir koyun ve dereotlu poğaça şeklini verin.

Bir kâsede yumurta sarısı ve bir iki damla sıvıyağ damlatın karıştırın. Bu karışımı poğaçaların üzerine sürün.

200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Çay yanına dereotlu poğaça hazır. Afiyet olsun...

Narın çürük olup olmadığını gösteren 3 işaret! Renk ve kabuk ele veriyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Yatak odasında soğanla uyumanın faydası ne?
Yatak odasında soğanla uyumanın faydası ne?
Tek soruluk kişilik testi! Resimde ne görüyorsun, insan mı gemi mi? Kişiliği ortaya çıkarıyor
Tek soruluk kişilik testi! Resimde ne görüyorsun, insan mı gemi mi? Kişiliği ortaya çıkarıyor
Kuru öksürük için İbn-i Sina reçetesi! İster balla ister kuru üzümle deneyin
Kuru öksürük için İbn-i Sina reçetesi! İster balla ister kuru üzümle deneyin
Botoks hakkında doğru bilinen 5 yanlış
Botoks hakkında doğru bilinen 5 yanlış
Zencefil çayı neye iyi gelir? Zencefilin faydaları nelerdir?
Zencefil çayı neye iyi gelir? Zencefilin faydaları nelerdir?
Zenginlerin günlük 5 rutini: Başarıları buna bağlı
Zenginlerin günlük 5 rutini: Başarıları buna bağlı
Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Biberleri böyle kurutun! Hem küflenmiyor hem lezzetli
Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Biberleri böyle kurutun! Hem küflenmiyor hem lezzetli
Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? İlk kafa şeklini görenler gözlemci, denizi görenler…
Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? İlk kafa şeklini görenler gözlemci, denizi görenler…
Yengeç erkeklerinin âşık olunası 5 özelliği
Yengeç erkeklerinin âşık olunası 5 özelliği
10 yıl gençleştiren Osmanlı formülü
10 yıl gençleştiren Osmanlı formülü
Her sabah 1 kaşık yiyen yaşadı! Tansiyonu saat gibi çalışıyor
Her sabah 1 kaşık yiyen yaşadı! Tansiyonu saat gibi çalışıyor