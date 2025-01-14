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Limon bulaşık makinesini bozar mı? Herkes merak ediyor

Birçok insan bulaşık makinesinde limon kullanırken bazıları da makineyi bozar diye korkuyor. Peki, limon, bulaşık makinesini bozar mı? Kireç çözücü özellikleriyle bilinen limon, sağlıklı temizlik için iyi bir ürün. Fakat bazı bulaşık makinesinde limon kullanmak için püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte detaylar…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 14 Ocak 2025 Salı 17:44 | Son Güncelleme:
Limon bulaşık makinesini bozar mı? Herkes merak ediyor
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Limon temizlik için en sık kullanılan ürünlerden biri. Çünkü limon, temizleme, dezenfekte etme ve kireç çözücü özelliklerine sahip. Peki, limon bulaşık makinesini bozar mı?

LİMON BULAŞIK MAKİNESİNİ BOZAR MI?

Limon çoğu zaman bulaşıklara parlaklık kazandırmak veya bulaşık makinesinin bakımını yapmak ve ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır. Ancak birçok faydasına rağmen makinede sık kullanımıyla ilgili tedirginlikler devam ediyor. Limon, bulaşık makinesini bozar mı sorusunun cevabını araştırdık.

Limon, ayna gibi bulaşıklar için faydalı olabilir. Limon, asidik yapısıyla bulaşıklardaki kireç ve kirleri temizlemeye yardımcı olur.

Limonun pH değeri 2 olarak ölçülmüştür. Limon pH değeri ve asidik yapısı sayesinde bulaşıkların temiz ve parlak olmasını sağlar. Öte yandan yıpranmaya başlayan mutfak eşyaları da limon kullanımıyla birlikte eski canlılığına geri dönebilir.

NEDEN BULAŞIK MAKİNESİNDE LİMON KULLANMALIYIZ?

Limon, bulaşık makinesinin içindeki rahatsız edici yemek kokusunu arındırır ve hoş bir aroma bırakabilir. Öte yandan bulaşık makinesinde limon kullanmak biriken kirlerin çıkmasına yardımcı olarak antibakteriyel bakterilerden arındırır.

BULAŞIK MAKİNESİNDE LİMON NASIL KULLANILIR?

Bulaşıkları makineye eklemeden önce içine sıktığınız limon suyunu dökebilirsiniz.

Limon kabuklarını çöpe atmak yerine bulaşık makinesi temizliğinde kullanabilirsiniz. Limon kabuklarını rendeleyerek makineye ekleyebilirsiniz.

Limonu ikiye bölerek, deterjan kısmına yerleştirebilirsiniz. Böylece limon içindeki asidik yapısıyla antibakteriyel bakterilerden arındırarak bulaşık makinesini kirden arındırır.

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