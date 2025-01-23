Koreliler güzellik için sabah akşam o kremi kullanıyor

Korelilerin güzellik sırrının başında cilt temizliği geliyor. Cildi beslemek, temizlemek, nemlendirmek ve onarmak Koreliler için çok önemli rutinler.

Koreliler için sabah rutini cildi güne hazırlayıp korurken, gece rutini onarım ve gençleşme odakladır. Peki, Koreliler güzellik için sabah akşam ne yapar?

KORELİLERİN GÜZELLİK İÇİN SABAH RUTİNLERİ

Korelilerin sabahları ilk yaptıkları şey cildi temizlemek, nemlendirmek.

Bunun için su bazlı temizleyici tercih ediyorlar. Çünkü su bazlı temizleyiciler doğal yağları soymadan gece boyunca biriken ter ve kirleri temizler. Cilt bakımınız ve makyajınız için temiz bir temel hazırlar.

Tonik

Bir tonik cildin pH'ını dengeler ve hafif bir nem sağlar. Hyaluronik asit tonikleri dolgun, nemli ciltler için faydalıdır. Bunu kullanmak diğer ürünlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Esanslar cilde ekstra bir nem katmanı ekler ve küçük hasarları onarır. Salyangoz mukusu gibi esansların kullanılması cilt elastikiyetini artırır.

Serum

Serumlar susuzluk gibi belirli cilt sorunları için kullanılır. C vitamini serumları sabahları popülerdir.

Göz kremi

Göz kremleri şişkinliği azaltmalarıyla bilinir; aynı zamanda hassas göz altı bölgesini nemlendirir ve aydınlatır.

Nemlendirici

Sabahları nemlendirici kullanmak nemi hapseder. Cildi esnek tutar ve kuruluğu önler. Koreliler, gündüz için ideal olan jel bazlı nemlendiriciler gibi hafif seçenekler kullanırlar.

Güneş kremi

Koreliler için güneş kremi çok önemli. SPF 50 içeren güneş kremi cildi zararlı UV ışınlarına karşı korur. Erken yaşlanmayı, koyu lekeleri ve cilt kanserini önler.

KORELİLERİN GÜZELLİK İÇİN GECE RUTİNLERİ

Gece rutini cildi onarır ve besler, günün verdiği hasardan kurtulmasına yardımcı olur. Gece rutini de benzer adımlardan oluşur.

Gece yatmadan su bazlı bir temizleyiciyle yüzü yıkamak cildi arındırır. Serumlar, göz kremi de kullanılır.