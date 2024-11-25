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Kolesterolün ilacı! 1 çay kaşığı yetiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor

Kolesterolü düşürmek için doğru baharatları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hafıza için şiddetle tavsiye ettiği baharat aynı zamanda kolesterole şifa. İşte doğal ilaç ve faydaları…

25 Kasım 2024 Pazartesi 17:01 | Son Güncelleme:
Kolesterolün ilacı! 1 çay kaşığı yetiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor
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Hafıza için Omega-3 kaynağı bazı baharatlar aynı zamanda kolesterolü de düşürüyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, E vitamini ve Omega 3 zengini keten tohumu yağını öneriyor. Saraçoğlu, keten tohumu yağının hafızayı güçlendirdiğini belirtiyor. Peki, keten tohumunun tek faydası bunlar mı? İşte kolesterolün ilacı olan keten tohumunun faydaları...

KETEN TOHUMU YAĞININ FAYDALARI

Hafızayı güçlendirir

Kemikleri güçlendirir

Kolajen üretimini destekler

Enerji ve sinir sistemi savunmasını korur

Bağırsakları çalıştırır

Kolesterolü düşürür

Strese karşı korur

Kansere karşı savaşır

Kan şekerini dengeler

Cildi güzelleştirir

Tok tutar, kilo vermeyi kolaylaştırır

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