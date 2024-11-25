Kolesterolün ilacı! 1 çay kaşığı yetiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor

Hafıza için Omega-3 kaynağı bazı baharatlar aynı zamanda kolesterolü de düşürüyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, E vitamini ve Omega 3 zengini keten tohumu yağını öneriyor. Saraçoğlu, keten tohumu yağının hafızayı güçlendirdiğini belirtiyor. Peki, keten tohumunun tek faydası bunlar mı? İşte kolesterolün ilacı olan keten tohumunun faydaları...

KETEN TOHUMU YAĞININ FAYDALARI

Hafızayı güçlendirir

Kemikleri güçlendirir

Kolajen üretimini destekler

Enerji ve sinir sistemi savunmasını korur

Bağırsakları çalıştırır

Kolesterolü düşürür

Strese karşı korur

Kansere karşı savaşır

Kan şekerini dengeler

Cildi güzelleştirir

Tok tutar, kilo vermeyi kolaylaştırır