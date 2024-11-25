Kolesterolün ilacı! 1 çay kaşığı yetiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor
Kolesterolü düşürmek için doğru baharatları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hafıza için şiddetle tavsiye ettiği baharat aynı zamanda kolesterole şifa. İşte doğal ilaç ve faydaları…
Hafıza için Omega-3 kaynağı bazı baharatlar aynı zamanda kolesterolü de düşürüyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, E vitamini ve Omega 3 zengini keten tohumu yağını öneriyor. Saraçoğlu, keten tohumu yağının hafızayı güçlendirdiğini belirtiyor. Peki, keten tohumunun tek faydası bunlar mı? İşte kolesterolün ilacı olan keten tohumunun faydaları...
KETEN TOHUMU YAĞININ FAYDALARI
Hafızayı güçlendirir
Kemikleri güçlendirir
Kolajen üretimini destekler
Enerji ve sinir sistemi savunmasını korur
Bağırsakları çalıştırır
Kolesterolü düşürür
Strese karşı korur
Kansere karşı savaşır
Kan şekerini dengeler
Cildi güzelleştirir
Tok tutar, kilo vermeyi kolaylaştırır