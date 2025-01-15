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Kirli aspiratör böcekleri bile çekebilir! İşte yağları, kirleri söküp atan temizlik yöntemi

Aspiratörler ve davlumbazlar mutfakta en çok kirin biriktiği alanlar. Havadaki yağı, dumanı, ısıyı, buharı çeken aspiratörler, temizlenmezse böcekleri dahi çekebilir. Bu yüzden 3 ayda bir aspiratör temizliği öneriliyor. Peki, aspiratördeki filtreler nasıl temizlenir? İşte yağları söküp atan öneriler…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 15 Ocak 2025 Çarşamba 12:39 | Son Güncelleme:
Kirli aspiratör böcekleri bile çekebilir! İşte yağları, kirleri söküp atan temizlik yöntemi
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Aspiratör ve davlumbaz filtreleri, davlumbazın alt tarafındaki ince gözenekli ızgaralardır. Yağ filtreleri genelde ihmal edilir ve sık sık temizlenmez. Bu yüzden de mutfağın tüm kiri oraya birikir. Peki, aspiratör nasıl temizlenir?

Filtrelerin görevi, yağ ve dumanın davlumbaz havalandırma deliklerine ulaşmasını önlemektir. Havalandırma delikleri yağla tıkanırsa, bu davlumbazda komplikasyonlara yol açar. Bu yüzden uzmanlar, 3 ayda bir aspiratör temizliği öneriyor.

ASPİRATÖR KİRLENİRSE NE OLUR?

Aspiratör temizliği önemlidir çünkü kirli bir aspiratör filtresi istenmeyen misafirleri(böcekleri) dahi mutfağa çekebilir.

Yağla tıkanmış fan filtreleri yangın tehlikesi oluşturabilir.

Davlumbazın fanı yağ ve kirle tıkandığında daha az verimli çalışacaktır.

Fan filtrelerinin tıkanması, hoş olmayan kokulara yol açabilir.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ İÇİN MALZEMELER

Sıcak su

Bulaşık deterjanı

Kabartma tozu veya karbonat

Yumuşak bez

Aşındırıcı olmayan fırça

5 ADIMDA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

1. Bir kovaya sıcak su alın. Suya birkaç damla bulaşık deterjanı ve bir tutam karbonat ekleyin. Çözeltiyi bir fırçayla karıştırın, ellerinizi yakmamaya özen gösterin.

2. Filtreleri davlumbazdan dikkatlice çıkarın. Filtreleri suya yerleştirin. Filtreleri kaynar suya yatırın ve 10 dakika veya daha fazla süre suda bekletin.

3. Filtreler ıslatıldıktan sonra aşındırıcı olmayan bir fırçayla fırçalayın. İnatçı lekeler için, doğrudan fırçaya bulaşık deterjanı ekleyebilirsiniz.

4. Tüm yağ, kir ve toz temizlendikten sonra filtreleri sıcak suda iyice durulayın. Daha sonra kağıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın.

5. Filtreleri tekrar davlumbazın içine yerleştirin ve mis gibi temizlik kokusunun tadını çıkarın. Derinlemesine temizleme işlemini her 1-2 ayda bir tekrarlayın.

YAPIŞAN YAĞ LEKELERİNE DİĞER ÇÖZÜM

Aspiratörü temizlemeden önce elbette fişi çekin. Bir tencerede sirkeli su kaynatın. Kaynayınca karbonat ilave edin.

Aspiratör filtresini çıkarın. Tencerede kaynattığınız suyu geniş bir leğene alın. İçerisine filtreyi koyun ve biraz bekletin. Temzlendiğini görünce diş fırçasıyla yağ lekelerini fırçalayın.

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