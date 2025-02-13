Kadınları kürdan gibi gösteren 3 ceket modeli! Hem zayıf hem şık...

Kadınların ilk amacı şık görünmekten ziyade zayıf görünmek. Kadınları daha ince ve zarif gösteren ceket modelleri, kesimi ve tasarımıyla vücut hatlarını dengeleyerek daha fit bir görünüm sağlayabilir. Bu yüzden ceket seçerken model sizi farklı gösterebilir.

ZAYIF GÖSTEREN 3 CEKET MODELİ

Düz ve akışkan kumaşlardan yapılan modeller, fazlalıkları gizler ve şık bir duruş sunar. Tek renk ve koyu tonlar, dikey dikiş detayları, omuz vatkaları ve bel vurgusu olan ceketler her zaman daha fit gösterir

1. DİK YAKA VE UZUN BLAZER CEKET

Uzun blazer ceketler, özellikle kalçayı örten modeller, vücudu daha uzun ve ince gösterir.

Dik yakalı ve hafif vatkalı modeller, omuzları daha belirgin hale getirerek bel hattını ince gösterir.

Tek düğmeli ve derin V yakalı olanları tercih etmek, gövdeyi daha uzun gösterebilir.

2. PEPLUM CEKET

Belden oturan ve aşağı doğru hafifçe genişleyen peplum kesimler, beli daha ince gösterirken kalçayı dengeli bir şekilde vurgular.

Özellikle armut vücut tipine sahip olanlar için harika bir seçimdir, çünkü bel kıvrımını öne çıkararak kum saati efekti yaratır.

3. ŞAL YAKA VEYA DRAPELİ CEKET

Şal yaka veya drapeli ceketler, dikine akan kumaşı sayesinde vücudu daha uzun ve ince gösterir.

Özellikle önü açık bırakıldığında, gövdeyi bölen çizgiler oluşturarak daha fit bir görünüm sağlar.