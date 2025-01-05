Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin

Ihlamur doğru demlendiğinde vücuda sayısız fayda sağlıyor. Genelde ıhlamuru defalarca kaynatarak içeriz. Peki, bu gerçekten doğru mu, ıhlamuru demlerken nelere dikkat edilmeli?

Kış aylarında soğuk algınlığına karşı etkili olduğu bilinen bu bitki, sakinleştirici ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Antioksidan zengini ıhlamur, stres ve uyku problemlerine iyi geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, ıhlamurun düzenli tüketiminin kış mevsiminde vücut direncini artırabileceğini vurguluyor.

DEFALARCA KAYNATILAN IHLAMURA DİKKAT!

Ihlamuru kaynatırken yalnızca tek seferlik bir kaynatma önerdiklerini ifade eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, doğru ıhlamur demlemenin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Defalarca kaynatılan ıhlamurun vücuda hiçbir faydası olmaz. Demleme yöntemi olarak iki farklı yöntem öneriyorum. Bunlardan birincisi, kaynamış suyun içerisine bir tutam ıhlamur atılarak 10 dakika demlenip içilmesidir. İkincisi ise, ıhlamurun 5 dakika kaynatılarak sıcak bir şekilde içilmesidir. Böylece vücuttaki toksinler ve ağır kimyasallar atılabilir. Ancak defalarca ıhlamuru kaynatarak içenlere bunun kesinlikle zararlı olduğunu söylüyoruz. Çünkü defalarca kaynatılan ıhlamur faydadan çok zarar sağlar."

BALLA TÜKETİLMESİ DAHA SAĞLIKLI

Ihlamur demleme yönteminden de bahseden Çebiç, "Ihlamur 5 dakika demlenip süzüldükten sonra ılık ya da sıcak şekilde tüketilebilir. Sıcak tüketilen ıhlamur, vücuttan toksin ve ağır kimyasalları attığı için sıcak tüketilmesini özellikle öneriyoruz. Bununla birlikte, ılık tüketen kişiler bal ile içebilir. Ihlamuru sade içemeyenler şeker ile tüketmek istiyorlarsa, şeker bitkinin özünü kaçıracağından dolayı faydasını minimal seviyeye indirir. Bu nedenle balla kullanılmasını öneriyoruz. Bütün bitki çaylarında balın tercih edilmesini özellikle vurguluyoruz. Bal, bitkinin özünü kaçırmadığı gibi ılık tüketilen ıhlamur ile birlikte mide hassasiyetine, reflüye ve şeker hastalarının insülin direncine de iyi gelmektedir. Bal tercih ederken de doğal bal kullanılmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

IHLAMURUN FAZLASI ZARAR

Ayşen Çebiç, "Ihlamur iki çeşide ayrılır; yaprak ıhlamur ve çiçek ıhlamur. Çiçek ıhlamurun içeriğinde daha fazla ekstraktlı yağlar olduğu için daha fazla tercih edilmesini öneriyoruz. Ihlamur içerken de günde 3 bardağı geçmemesi özellikle önemlidir. 3 bardağı geçen ıhlamur, kişide su kaybına yol açarak ishale sebep olabilir. Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların doktor kontrolünde kullanmasını öneriyoruz. Bunun dışında, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin güvenle içebileceği bir bitkidir." dedi.