İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
Öksürük ilaçları bugünlerde çok araştırılıyor. Salgınlarla birlikte uzun süre geçmeyen öksürüğe doğal şifa arayanlar İbn-i Sina'nın geçmişte yaptığı öksürük ilaçlarına göz atıyor. Akciğere iyi gelen öksürük ilaçları hazırlayan İbn-i Sina kitaplarında bu ilaçlar için özellikle bal, keten tohumu, yabani havuç gibi besinler kullanmış. İşte İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı tarifi…
15 günden fazla süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana danışılması tavsiye ediliyor. Bunun yanında öksürük için doğal ilaç arayanlar önce İbn-i Sina'nın kitabına sonra da aktara başvuruyor. Çünkü İbn-i Sina'nın kitabında besinlerle, bitkilerle hazırlanmış çok sayıda öksürük reçetesi yer alıyor.
İbn-i Sina kitabında öksürük için bal, keten tohumu, yabani havuç, tarçın gibi malzemeleri öneriyor. Peki, hangisi, nasıl kullanılır?
Bu tarz doğal ilaçlar faydalı olsa da tüm hekimler mutlaka bir uzman önerisiyle tüketmeyi öneriyor. Yani çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar mutlaka bir uzman yardımıyla destek aramalıdır.
İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İÇİN BALLI ŞURUP TARİFİ
Bal ile su hafif ateşte pişirilir. Köpük alınır. Kaynadıktan sonra süzülür. Şeker ile su kullanıldığı zaman kaynadıktan sonra köpük alınır, daha sonra damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenir.
ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN DİĞER ŞURUPLAR: Çam sakızı şurubu
İBN-İ SİNA'NIN KATRAN ŞURUBUNUN FAYDALARI
Yüksek ateşin eşlik etmediği kronik öksürükte faydalıdır
Göğüs kafesi ağrılarına iyi gelir
Akciğere iyi gelir
YABANİ HAVUÇ ŞURUBUNUN FAYDALARI
Öksürük ve bağırsak darlıklarına iyidir
Göğüs ağrısına faydalıdır
Rahim ağrılarına iyi gelir
İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İLACI TARİFİ
Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.
KULLANIM TALİMATI
Bu ilaç ağızda uzun süre kalacak şekilde hazırlanır. Böylece mide ya da akciğere yavaş bir şekilde ulaşırlar.