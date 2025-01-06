İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor

15 günden fazla süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana danışılması tavsiye ediliyor. Bunun yanında öksürük için doğal ilaç arayanlar önce İbn-i Sina'nın kitabına sonra da aktara başvuruyor. Çünkü İbn-i Sina'nın kitabında besinlerle, bitkilerle hazırlanmış çok sayıda öksürük reçetesi yer alıyor.

İbn-i Sina kitabında öksürük için bal, keten tohumu, yabani havuç, tarçın gibi malzemeleri öneriyor. Peki, hangisi, nasıl kullanılır?

Bu tarz doğal ilaçlar faydalı olsa da tüm hekimler mutlaka bir uzman önerisiyle tüketmeyi öneriyor. Yani çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar mutlaka bir uzman yardımıyla destek aramalıdır.

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İÇİN BALLI ŞURUP TARİFİ

Bal ile su hafif ateşte pişirilir. Köpük alınır. Kaynadıktan sonra süzülür. Şeker ile su kullanıldığı zaman kaynadıktan sonra köpük alınır, daha sonra damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN DİĞER ŞURUPLAR: Çam sakızı şurubu

İBN-İ SİNA'NIN KATRAN ŞURUBUNUN FAYDALARI

Yüksek ateşin eşlik etmediği kronik öksürükte faydalıdır

Göğüs kafesi ağrılarına iyi gelir

Akciğere iyi gelir

YABANİ HAVUÇ ŞURUBUNUN FAYDALARI

Öksürük ve bağırsak darlıklarına iyidir

Göğüs ağrısına faydalıdır

Rahim ağrılarına iyi gelir

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İLACI TARİFİ

Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.

KULLANIM TALİMATI

Bu ilaç ağızda uzun süre kalacak şekilde hazırlanır. Böylece mide ya da akciğere yavaş bir şekilde ulaşırlar.

Kuru fasulyenin içine 1 kaşık ekleyenin midesi bayram ediyor! Esnaf lokantaları da böyle pişiriyor