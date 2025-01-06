ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor

Öksürük ilaçları bugünlerde çok araştırılıyor. Salgınlarla birlikte uzun süre geçmeyen öksürüğe doğal şifa arayanlar İbn-i Sina'nın geçmişte yaptığı öksürük ilaçlarına göz atıyor. Akciğere iyi gelen öksürük ilaçları hazırlayan İbn-i Sina kitaplarında bu ilaçlar için özellikle bal, keten tohumu, yabani havuç gibi besinler kullanmış. İşte İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı tarifi…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 6 Ocak 2025 Pazartesi 13:44 | Son Güncelleme:
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
ABONE OL

15 günden fazla süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana danışılması tavsiye ediliyor. Bunun yanında öksürük için doğal ilaç arayanlar önce İbn-i Sina'nın kitabına sonra da aktara başvuruyor. Çünkü İbn-i Sina'nın kitabında besinlerle, bitkilerle hazırlanmış çok sayıda öksürük reçetesi yer alıyor.

İbn-i Sina kitabında öksürük için bal, keten tohumu, yabani havuç, tarçın gibi malzemeleri öneriyor. Peki, hangisi, nasıl kullanılır?

Bu tarz doğal ilaçlar faydalı olsa da tüm hekimler mutlaka bir uzman önerisiyle tüketmeyi öneriyor. Yani çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar mutlaka bir uzman yardımıyla destek aramalıdır.

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İÇİN BALLI ŞURUP TARİFİ

Bal ile su hafif ateşte pişirilir. Köpük alınır. Kaynadıktan sonra süzülür. Şeker ile su kullanıldığı zaman kaynadıktan sonra köpük alınır, daha sonra damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN DİĞER ŞURUPLAR: Çam sakızı şurubu

İBN-İ SİNA'NIN KATRAN ŞURUBUNUN FAYDALARI

Yüksek ateşin eşlik etmediği kronik öksürükte faydalıdır

Göğüs kafesi ağrılarına iyi gelir

Akciğere iyi gelir

YABANİ HAVUÇ ŞURUBUNUN FAYDALARI

Öksürük ve bağırsak darlıklarına iyidir

Göğüs ağrısına faydalıdır

Rahim ağrılarına iyi gelir

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İLACI TARİFİ

Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.

KULLANIM TALİMATI

Bu ilaç ağızda uzun süre kalacak şekilde hazırlanır. Böylece mide ya da akciğere yavaş bir şekilde ulaşırlar.

Kuru fasulyenin içine 1 kaşık ekleyenin midesi bayram ediyor! Esnaf lokantaları da böyle pişiriyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin
Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin
Astrologlar açıkladı: 2025'te kariyeri parlayacak 3 burç, başarı onlardan sorulacak
Astrologlar açıkladı: 2025'te kariyeri parlayacak 3 burç, başarı onlardan sorulacak
Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son
Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
Onlar Zodyak'ın zırdelileri… Kıskançlıktan mutlu olamayan 3 burç
Onlar Zodyak'ın zırdelileri… Kıskançlıktan mutlu olamayan 3 burç
Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün
Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün
Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden
Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden
Yüzüne 1 kaşık süren yaşadı! Cilt için doğal bir mucize! Cilt lekelerini sıfırlıyor
Yüzüne 1 kaşık süren yaşadı! Cilt için doğal bir mucize! Cilt lekelerini sıfırlıyor
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem yok artık dedirtti! İşte narsist, kişilik bozukluğunun 10 belirtisi
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem yok artık dedirtti! İşte narsist, kişilik bozukluğunun 10 belirtisi
Çocukların zekasını artıran 3 meyve
Çocukların zekasını artıran 3 meyve