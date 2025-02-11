Hem sirkeden hem limondan etkili! Çamaşır suyu lekesini çıkaran 3 yöntem

Çamaşır suyu döküldüğünde kıyafetlerin, halının veya koltuğun rengini değiştirebilir. Bu yüzden birçok insan çamaşır suyu lekesini çıkaran yöntemleri merak ediyor. Eğer giysi çok değerliyse, bir terzi veya kuru temizlemeciye danışmakta fayda var.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ TEMİZLERKEN DİKKAT!

Leke oluştuğunda hemen suyla durulamak, yayılmasını önleyebilir.

Çamaşır suyu temas eden yer genellikle kumaşın rengini tamamen açar, bu nedenle renk geri getirilemez, ancak yukarıdaki yöntemlerle hafifletilebilir veya gizlenebilir.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARAN 3 YÖNTEM

Kumaş boyası

Kumaş boyası eşyanın ya da kıyafetin başlangıç rengine bakılmaksızın tüm lekelerde işe yarar.

Kumaş boyası giysilerinizi seçtiğiniz renge boyamayı amaçlar. Başlamak için biraz çamaşır suyu alın ve orijinal rengin tamamını çıkarmak için lekeli öğenin üzerinde kullanın.

Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için paketteki talimatları dikkatlice izleyin.

Giysiniz ağartıldıktan sonra seçebileceğiniz yeni rengi daha kolay emecektir. İhtiyacınız olanı süpermarketlerde veya özel mağazalarda bulabilirsiniz (bitkisel boya, toz boya, sıvı boya vb.)

Daha sonra boya paketinin üzerindeki talimatları izleyerek giysinizi seçtiğiniz renkle boyayın. Yeni istenmeyen lekelerle karşılaşmamak için eski kıyafetler ve eldivenler giymeyi unutmayın.

Hidrojen peroksit (beyaz tekstiller için)

Renkli giysilerde olduğu gibi, çamaşır suyunu seyreltmek ve etkisini azaltmak için çamaşır suyu lekesini hemen soğuk suyla durulayarak başlayın.

Renk değişikliği lekesinden kurtulmak için hidrojen peroksit uygulayın.

Hidrojen peroksite batırılmış bir bez parçası kullanın ve lekeyi ovalamadan hafifçe silin.

Hidrojen peroksiti birkaç dakika açık bırakın, ardından eşyanızı soğuk suyla iyice durulayın.

Alkol

Hemen belirtelim alkol koyu renkli giysilerdeki küçük lekeler için uygundur.

Pamuklu bir ped üzerine biraz alkol uygulayın.

Çamaşır suyu lekesinin etrafındaki alanı pamuk topuyla yavaşça ovalayın.

Alkolün gevşettiği fazla boyayı ağartıcının renginin solduğu alana aktarmak için lekenin kenarından merkeze doğru çalışın.

Yarım çay bardağı yetiyor! Ispanağı çamaşır suyu dökmüşçesine temizliyor!