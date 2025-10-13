ANASAYFA
Dünyanın en soğuk yeri Sibirya'da çamaşır kurutma yöntemi: Dondurma

Havalar soğudu ve ülkemizin bazı yerlerinde kar yağışı başladı. Dolayısıyla çamaşır kurutma sorunu da başlamış oldu. Peki, hiç merak ettiniz mi dünyanın en soğuk yeri Rusya'nın Sibirya bölgesinde çamaşırlar nasıl kurutuluyor? Sibirya'da insanlar, çamaşır kurutmak için sıra dışı bir yöntem kullanıyor. Sıcaklıkların -40 dereceye kadar düştüğü yerlerde, çamaşırlar donarak kuruyor hem de hiç ısı kullanılmadan. İşte detaylar…

13 Ekim 2025 Pazartesi 09:56
Dünyanın en soğuk ülkelerinde, özellikle Rusya'nın Sibirya bölgesi, Kanada'nın kuzeyi ve Grönland gibi buzla kaplı coğrafyalarda, çamaşır kurutmak başlı başına bir mücadele. Ancak bölge halkı, doğanın şartlarına uyum sağlamayı çoktan öğrenmiş durumda.

"Dondurarak kurutma" adı verilen bu ilginç yöntem sayesinde, çamaşırlar önce donar, ardından suyun buharlaşmasıyla (süblimleşme) tamamen kurur. Böylece insanlar, ısıtıcı ya da kurutma makinesi kullanmadan bile tertemiz ve kuru çamaşır elde edebiliyor.

1. DONDURARAK KURUTMA (FREEZE-DRYİNG)

En yaygın yöntemlerden biridir.

Çamaşırlar dışarıya asılır, -30°C gibi sıcaklıklarda önce donar.

Daha sonra suyun katı hâli (buz) süblimleşerek (yani doğrudan buharlaşarak) uçar.

Bu işlem uzun sürse de çamaşırların sertleşmeden kuruması sağlanır.

Bu yöntem bilimsel olarak "doğal dondurarak kurutma" sürecine benzer.

2. İÇ MEKÂNDA KURUTMA (SOBA VEYA KALORİFER ÜSTÜ)

Evlerde ısıtma sistemi çok güçlü olduğu için kalorifer peteklerinin üstüne ya da soba yakınındaki askılara çamaşır asılır.

Nem, hava sirkülasyonu ile atılır.

Bazı evlerde özel kurutma odaları (ısıtmalı, havalandırmalı küçük odalar) bulunur.

3. ELEKTRİKLİ KURUTMA MAKİNESİ

Elektrik fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, modern evlerde kurutma makineleri sık kullanılır.

Özellikle Kanada ve İskandinavya'da enerji verimliliği yüksek ısı pompalı kurutucular tercih edilir. Bu cihazlar dışarıdaki havayı kullanmadan, iç mekânda kapalı döngüyle çalışır.

4. HAVALANDIRMALI ASMA SİSTEMLERİ

Bazı yerlerde çamaşırlar pencerelere yakın askılarda, doğal hava akışıyla kurutulur.

Dış hava çok kuru olduğu için (nem oranı düşük), düşük sıcaklığa rağmen bu yöntem etkilidir.

Havanın kuru olması, kurutma sürecini hızlandırır — bu yüzden -20°C'de bile çamaşırlar birkaç saatte "donarak kurur".

5. ÇAMAŞIRLARIN DIŞARI ASILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Aşırı soğukta kumaşlar kırılabilir. (Özellikle pamuklu veya elastik malzemeler)

Bu yüzden genellikle sentetik kumaşlar ya da kalın yünler iç mekânda kurutulur.

