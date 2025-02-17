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Domatesi küften korumak bu kadar basit

Domatesleri genelde buzdolabında saklarız. Fakat diğer sulu sebzeler gibi domateste hızlı küflenebilir. Bazıları da domatesleri buzdolabına koyulmaması gerektiğini söylüyor. Bu kişilere göre domatesler konserve yapılabilir veya kurutulabilir. İşte domatesi küften koruyan yöntemler…

KADİR TEKİN | 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:52 | Son Güncelleme:
Domatesi küften korumak bu kadar basit
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Domatesin küflenmesini önlemek için birkaç yöntem denenebilir. Taze domateslerin lezzet ve aromalarını korumak istiyorsanız, onları serin bir yerde saklamanız öneriliyor.

DOMATESİ DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Oda sıcaklığında saklama: Domatesleri sapları yukarı bakacak şekilde serin, havadar bir yerde muhafaza edin. Aşırı nem ve sıkışıklık küflenmeye neden olabilir.

Buzdolabında saklama: Olgun domatesleri buzdolabının sebzelik bölümünde saklayabilirsiniz. Ancak soğuk, domatesin dokusunu bozabileceğinden, tüketeceğiniz zaman oda sıcaklığında bekletin.

Kâğıt havlu ile sarma: Domatesleri tek tek kâğıt havluya sarıp bir kapta saklamak fazla nemin emilmesini sağlar.

Hava akışını sağlamak: Delikli bir sebze kabında veya kağıt torbada muhafaza etmek küf oluşumunu engelleyebilir.

2. Nem Kontrolü

Islak veya nemli domatesleri kurulayın: Yıkadıktan sonra hemen kurulayıp saklayın. Nem, küf oluşumunu hızlandırır.

Havalandırmalı kaplar kullanın: Plastik torba yerine hava alabilen sepetler veya kağıt torbalar kullanabilirsiniz.

3. Hasarlı Domatesleri Ayırın

Küflenmiş veya çürümeye başlamış domatesleri hemen diğerlerinden ayırın. Çünkü küf sporları hızla yayılabilir.

4. ALTERNATİF SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Domatesleri dondurun: Kullanmayacağınız domatesleri doğrayıp poşetleyerek dondurabilirsiniz.

Kurutarak saklayın: Güneşte veya fırında kurutulmuş domatesler uzun süre dayanır.

Konserve veya sos yapın: Domatesleri uzun süre saklamak için domates püresi veya sos hazırlayabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak domateslerin küflenmesini ve bozulmasını önleyebilirsiniz.

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