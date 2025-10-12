ANASAYFA
Diyabetin ilk belirtisi buymuş! Çoğu kişi fark etmeden atlatıyor

Uzmanlara göre diyabet, yıllar boyunca sessiz ilerleyen bir hastalık. Çoğu kişi ilk belirtileri “yorgunluk” ya da “mevsim değişikliği” zannediyor. Ancak vücudun verdiği küçük sinyaller, ileride büyük sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. İşte sinsi diyabet belirtileri…

HATİCE GÖVENÇ | 12 Ekim 2025 Pazar 16:09 | Son Güncelleme:
Diyabetin ilk belirtisi buymuş! Çoğu kişi fark etmeden atlatıyor
Diyabet sessiz başlar. İlk belirti sandığınızdan daha masum olabilir. Tıp dünyasında "sessiz hastalık" olarak bilinen diyabet, genellikle yavaş ilerleyen bir süreçtir.

Uzmanlar, hastalığın ilk dönemlerinde çoğu kişinin fark etmeden bu evreyi "normal yorgunluk" ya da "susuzluk" olarak geçirdiğini belirtiyor.

İLK BELİRTİ: SÜREKLİ SUSUZLUK VE AĞIZ KURULUĞU

Uzmanlara göre diyabetin en erken fark edilen ama en sık göz ardı edilen belirtisi sürekli su içme isteği ve ağız kuruluğudur.

Vücut, kandaki fazla şekeri idrar yoluyla atmaya çalıştığı için daha fazla suya ihtiyaç duyar.

Belirtiler genellikle şunlardır:

Gün içinde sık sık su içme isteği

Gece uykudan kalkıp su içmek zorunda kalmak

Sürekli idrara çıkma hali

Sabahları ağızda kuruluk ve tat bozukluğu

Bu dönemde birçok kişi "susadım, havalar kurudu" diyerek geçiştiriyor. Ancak bu durum Tip 2 diyabetin erken sinyali olabilir.

DİKKAT EDİLMEYEN DİĞER ERKEN UYARILAR

Sadece susuzluk değil; vücut aslında birçok küçük işaret gönderiyor:

Aşırı yorgunluk: Şeker enerjiye dönüşemediği için kişi sürekli halsiz hisseder.

Cilt kuruluğu ve kaşıntı: Kandaki fazla şeker ciltte kuruluk yaratır.

Yavaş iyileşen yaralar: Küçük kesikler geç kapanıyorsa dikkat.

Ani kilo kaybı veya artışı: Metabolizma dengesi bozulduğu için vücut yağ ve kas kaybı yaşar.

UZMANLARDAN UYARI: "BU DÖNEM EN KRİTİK EVRE"

Endokrinoloji uzmanları, bu belirtilerin genellikle "gizli diyabet" (prediyabet) evresinde görüldüğünü söylüyor.

Yani kişi henüz "hasta" değil ama vücudu uyarı veriyor.

Bu aşamada alınacak önlemlerle diyabetin ilerlemesi tamamen durdurulabiliyor.

DİYABETTEN KORUYAN 5 ADIM

Şekerli içecekleri bırakın.

Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapın.

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünleri tercih edin.

Yıllık kan şekeri ve HbA1c testi yaptırın.

Uyku ve stres dengesine dikkat edin.

