Bu temizlik yöntemi trend oldu! Sararmış fırını bembeyaz yapıyor
Sararmış beyaz eşyaları beyazlatmak mümkün. Özellikle sararmış mikrodalga fırınları eski haline getirmek için birkaç yöntem kullanılıyor. Sosyal medyada trend olan bu temizlik yöntemleri sararmış beyaz eşyaları bembeyaz yapıyor. Detaylar haberimizde…
Beyaz eşyaları hep ilk günkü gibi kullanmak isteriz. Fakat beyaz eşyalar zamanla sararır. Özellikle mikrodalga fırın zamanla çok sararır. Sararmış beyaz eşyaları eski parlak beyaz rengine döndürmek için birkaç etkili yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden birini veya birkaçını deneyerek beyaz eşyalarınızı eski parlak beyaz rengine kavuşturabilirsiniz.
SARARMIŞ MİKRODALGA FIRIN NASIL BEYAZLATILIR?
Buzdolabı, fırın, tost makinesi, mikrodalga... Mutfakta sayısız beyaz eşya bulunuyor. Bunlardan bir kısmı zamanla sararıyor. Beyaz eşyaları sararmışlıktan kurtarmak için muhtemelen temizlik dolabınızda her şey var ama farkında değilsiniz. Bu yazıda beyaz eşyaları beyazlatmanın en etkili yollarını anlatacağız. Beyaz eşyaları yenilemeye hazır mısınız?
1. Karbonat ve Sirke Karışımı
Malzemeler:
2 yemek kaşığı karbonat
1 su bardağı beyaz sirke
1 litre su
Nasıl Uygulanır?
Karbonat ve sirkeyi suya ekleyin, karışımı bir sprey şişesine koyun.
Sararmış yüzeye püskürtün ve 10-15 dakika bekletin. Nemli bir bez veya sünger ile silerek durulayın.
2. Çamaşır Suyu ve Su Karışımı
Malzemeler:
1 litre su
1 çay bardağı çamaşır suyu
Nasıl Uygulanır?
Çamaşır suyunu su ile seyrelterek bir sünger yardımıyla sararmış bölgelere uygulayın.
5-10 dakika bekletin ve temiz bir bezle silin. Çamaşır suyu plastik yüzeyleri zamanla aşındırabilir, bu yüzden sık kullanmaktan kaçının ve iyi havalandırılan bir ortamda uygulayın.
3. Diş Macunu Yöntemi
Malzemeler:
Beyazlatıcı özellikli diş macunu
Temiz bir sünger veya bez
Nasıl Uygulanır?
Diş macununu sararmış yüzeye sürün.
Sünger veya bez ile dairesel hareketlerle ovalayın.
Ilık suyla durulayıp kurulayın.
4. Oksijenli Su (Hidrojen Peroksit) ile Beyazlatma
Malzemeler:
%3'lük hidrojen peroksit
Pamuklu bez
Nasıl Uygulanır?
Bir bezi hidrojen peroksite batırıp sararmış yüzeye sürün.
15-20 dakika bekletin ve nemli bir bezle silerek durulayın.
5. Limon ve Karbonat Karışımı
Malzemeler:
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı karbonat
Nasıl Uygulanır?
Karbonat ile limon suyunu macun kıvamına getirin.
Yüzeye sürüp 10-15 dakika bekletin.
Nemli bezle silerek durulayın.