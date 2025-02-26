Bu temizlik yöntemi trend oldu! Sararmış fırını bembeyaz yapıyor

Beyaz eşyaları hep ilk günkü gibi kullanmak isteriz. Fakat beyaz eşyalar zamanla sararır. Özellikle mikrodalga fırın zamanla çok sararır. Sararmış beyaz eşyaları eski parlak beyaz rengine döndürmek için birkaç etkili yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden birini veya birkaçını deneyerek beyaz eşyalarınızı eski parlak beyaz rengine kavuşturabilirsiniz.

SARARMIŞ MİKRODALGA FIRIN NASIL BEYAZLATILIR?

Buzdolabı, fırın, tost makinesi, mikrodalga... Mutfakta sayısız beyaz eşya bulunuyor. Bunlardan bir kısmı zamanla sararıyor. Beyaz eşyaları sararmışlıktan kurtarmak için muhtemelen temizlik dolabınızda her şey var ama farkında değilsiniz. Bu yazıda beyaz eşyaları beyazlatmanın en etkili yollarını anlatacağız. Beyaz eşyaları yenilemeye hazır mısınız?

1. Karbonat ve Sirke Karışımı

Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat

1 su bardağı beyaz sirke

1 litre su

Nasıl Uygulanır?

Karbonat ve sirkeyi suya ekleyin, karışımı bir sprey şişesine koyun.

Sararmış yüzeye püskürtün ve 10-15 dakika bekletin. Nemli bir bez veya sünger ile silerek durulayın.

2. Çamaşır Suyu ve Su Karışımı

Malzemeler:

1 litre su

1 çay bardağı çamaşır suyu

Nasıl Uygulanır?

Çamaşır suyunu su ile seyrelterek bir sünger yardımıyla sararmış bölgelere uygulayın.

5-10 dakika bekletin ve temiz bir bezle silin. Çamaşır suyu plastik yüzeyleri zamanla aşındırabilir, bu yüzden sık kullanmaktan kaçının ve iyi havalandırılan bir ortamda uygulayın.

3. Diş Macunu Yöntemi

Malzemeler:

Beyazlatıcı özellikli diş macunu

Temiz bir sünger veya bez

Nasıl Uygulanır?

Diş macununu sararmış yüzeye sürün.

Sünger veya bez ile dairesel hareketlerle ovalayın.

Ilık suyla durulayıp kurulayın.

4. Oksijenli Su (Hidrojen Peroksit) ile Beyazlatma

Malzemeler:

%3'lük hidrojen peroksit

Pamuklu bez

Nasıl Uygulanır?

Bir bezi hidrojen peroksite batırıp sararmış yüzeye sürün.

15-20 dakika bekletin ve nemli bir bezle silerek durulayın.

5. Limon ve Karbonat Karışımı

Malzemeler:

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı karbonat

Nasıl Uygulanır?

Karbonat ile limon suyunu macun kıvamına getirin.

Yüzeye sürüp 10-15 dakika bekletin.

Nemli bezle silerek durulayın.

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