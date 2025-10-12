Banyodaki kötü kokuya kimsenin bilmediği çözüm: Sirke! Çiçek gibi kokutan formül

Evin her tarafı çiçek gibi kokuyor fakat banyoya gelince burnunuzu tutuyorsanız bu önerilerimiz tam size göre. Banyodaki ve tuvaletteki kötü kokular için sirke, limon, kabartma tozu gibi ürünleri deneyebilirsiniz. İşte kötü kokulara sirkeli çözümler...

Evin en nahoş kokuları biriktirdiği alanlar olan giderler, kanalizasyon boruları banyoyu, tuvaleti ve hatta bazen mutfağı bile etkiliyor.

BANYODAKİ KÖTÜ KOKULARA 3 ÇÖZÜM

SİRKE

Sirke, banyoda veya tuvalette rahatsız eden kokuları gidermek için mükemmel bir çözümdür. Dezenfektan etkisi sayesinde sadece mekânları derinlemesine temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda kötü koku oluşumunun yanı sıra küf oluşumunu da önler.

Bir bardağa beyaz sirkeyi doldurun ve gidere dökün. Birkaç dakika etki etmesine izin verin. Duş kapısında veya perdede bile kullanabilirsiniz. Tüm küf ve nem izlerini çabucak yok eder.

LİMON

Banyonuzu her zamanki ürünlerinizle temizledikten sonra biraz su ile limonu karıştırıp süngeri farklı yüzeylere gezdirin. Tazeliğin bu hoş kokusunu korumak için bu karışımı haftada birkaç gün uygulayabilirsiniz.

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu da sirke gibi her şeye yetişiyor. Kabartma tozunu tuvaletinizi temizlemek için kullanabilirsiniz. Kabartma tozunu temizlik sabununuz ve biraz klor ile karıştırın. Kâseye dökün ve yaklaşık üç dakika bekletin, ardından gidere ya da lavaboya dökün. Temizleyin ve durulayın.

