Astrologlar açıkladı: Nazarı en çok çeken 3 burç! Onlar mıknatıs gibi...

Bazı burçlar çok hassas olduğunu söyler. Bu yüzden de nazarı hemen çektiklerini ifade ederler. Astrologlar da genellikle bazı burçların duyarlılık, sezgi gücü veya enerji çekiciliği nedeniyle nazara daha kolay geldiğini söyler. Yani, hem olumlu hem olumsuz enerjileri daha yoğun hissedebileceklerinden bahsedilir. Peki, hangi burçlara daha çabuk nazar değer? İşte cevabı…

12 Ekim 2025 Pazar 16:39
Nazar inancı, tarih boyunca birçok kültürde yer aldı. Bazıları nazarın "gözle değil enerjiyle" geldiğini söyler. Peki, astrologlara göre, hangi burçlar en çabuk nazara geliyor?

NAZARI ÇEKEN 3 BURÇ

Kadim inançlara göre nazar sadece kötülük değil, dikkat edilmesi gereken enerjisel bir uyarı sistemidir. Eğer sen de enerjilere karşı hassassın, bu burçlardan biri olma ihtimalin yüksek olabilir.

Bazı burçlar nazardan korunmak için nazar boncuğu, mavi boncuk, nazar tespihi gibi geleneksel objeler kullanır.

Bazıları da meditasyon, sigara dumanı yakma, tuzla arınma gibi pozitif enerji artırıcı pratikler yapar.

Bazıları da bunlar yerine kendi sınırını çizer.

BALIK BURCU

Balıklar, çevrelerindeki duyguları yoğun yaşarlar. Bu yüzden enerjileri dışarıdan gelen titreşimlere karşı hassas hale gelir. Nazara karşı savunmasız oldukları söylenir.

YENGEÇ BURCU

Sevdiklerine karşı derin bağlar kurar. Bu yoğun duygusal alan, enerjisel etkileşimlerde sınırları bulanık hale getirebilir. Bu da nazar kavramıyla bağdaştırılır.

AKREP BURCU

Akrepler, güçlü karakterleri ve aura etkileriyle "manyetik" oldukları düşünülür. Bu manyetik yapı bazen görünmez enerjileri kendine çekme olarak yorumlanır.

