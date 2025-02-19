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Aşk mı emek mi? Severken emeği seçen 3 burç

Astrolojiye göre her burcun ilişkide aradığı duygu farklıdır. Bazılarının ilişkisi aşka dayalıdır bazılarının ise emeğe. Peki, siz aşık olduğunuz kişiyi mi emek verdiğiniz kişiyi mi tercih edersiniz? İşte severken emeği seçen 3 burç…

HATİCE GÖVENÇ | 19 Şubat 2025 Çarşamba 15:02 | Son Güncelleme:
Aşk mı emek mi? Severken emeği seçen 3 burç
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İlişkilerde bazıları çok şanslıdır. Çünkü sevdiği kişide bulabilir. Fakat bunu yakalamak zor olur. Çünkü zaman zaman aşk mı emek mi sorusu gündeme gelebilir.

AŞK MI EMEK Mİ?

Türkan Şoray'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filmini birçok kişi hatırlıyordur. Siz olsanız Cemşit'i mi İlyas'ı mı seçerdiniz? Asya emeği seçmişti.

İlişkilerin karmaşık dünyasında bazen aşk yetmeyebiliyor ve o zaman başka kriterleri gözden geçirmek gerekebiliyor. Aşk dışında en çok önem verilen diğer madde ise bir ilişkiye emek vermek, değerini hissettirebilmek. Peki, aşık olan bu değeri hissettiremiyorsa ne olacak? İşte severken emek şart diyen 3 burç...

BALIK

Hayalperest ve şefkatli su burcu olan Balık burcu şefkatli ve duygusaldır. Özverili karakteri başkalarının mutluluğunu önceliklendirmelerini sağlar. Hassas, affedici ve fedakar oldukları için ilişkide emekçidir.

YENGEÇ

Empatik ve duygusal olan Yengeç burcu için de emek önemlidir. Sevdikleri için güveni sağlarlar. Her şeyş yapmaya hazır olurlar. Yapılan emeği de asla unutmazlar. Karşlığında destek ve sevgi gösterirler. Derin ilişkiye önem verirler.

TERAZİ

Uyum insanı olan Terazi burcu mutlu olmak için elinden geleni yapar. Kendini hırpalamaz. Sevgi ve anlayış varsa Terazi için her şey olumludur.

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