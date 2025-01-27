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2025 Moda ve Trend raporu! Bu sene vitrinlerde ışıltılar, püsküller ön planda

2025 Modasını takip edenler markaların defilelerini ve vitrinlerini incelemeyi ihmal etmiyor. Peki, 2025 Moda ve Trend raporunda neler var? Dört mevsimi yansıtan moda trendi yenilikçi detaylarla klasikleri bir araya geliyor. 60'lardan miras kalan modayı da görebiliriz, ışıltıyı da… İşte 2025 Modasının öne çıkanları…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 27 Ocak 2025 Pazartesi 10:37 | Son Güncelleme:
2025 Moda ve Trend raporu! Bu sene vitrinlerde ışıltılar, püsküller ön planda
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2025 Modasında pastel tonları sık göreceğiz. 2025 Trendlerinde maksimalist ögelerle öznel bir moda yolculuğuna çıkıyoruz. Makro ve mikro trendlerin rehberliğinde, dört mevsimi domine edecek siluetlerle stilimizi yükseltiyoruz. 2025 Moda trendleri gardırobunuzu değiştirebilir.

2025 TRENDLERİNDE NELER VAR?

Alem Dergisi'nde yer alan habere göre 2025 modası, bireyselliği ve hikaye anlatımını podyumlardan sokağa taşıyor.

Işıltılı zarafet timsali elbiseler, tüy dokular ve hafif silüetler baharın gelişini müjdeliyor.

Bireyselliği vurgulayan tasarımlar, romantik dokunuşlarla dengeleniyor. Aynalı yüzeyler ve cilalı deri gibi yenilikçi detaylar, klasiklerin sınırlarını zorluyor.

Maksimalist koruma trendi, zarafeti işlevsellikle buluştururken, pastel tonlar modaya iyimser bir hava katıyor.

Açık burunlu ayakkabılar ve zamansız "It" çantalar, gardıropların baş tacı olacak. Bu yıl moda, geçmişin ruhunu modern çağın cesaretiyle harmanlıyor.

60'LARA YENİ DOKUNUŞ

Öğle yemeğine giden bir leydinin 60'lar mirası yeniden canlanıyor. Zarafet denildiğinde gözümüzde canlanan tüm formlar modern bir yorumla harmanlanıyor.

Işıltılar, püsküller ve caz müziğin ruhunu benimseyen aksesuarlarıyla yüksek oktanlı stil ögelerini benimsiyor.

ARZU NESNESİ ÇANTALAR

Keskin hatları ve doygun renkleriyle hafızanızdan silinmeyecek "It" çantalar 2025 yılında modanın en karakter sahibi parçası rütbesiyle karşımıza çıkıyor.

MAKSİMALİST KORUMA: KÜRKLER VE TÜYLER

Mevsim geçişlerinin belirsizliğine adapte olan tüylü ve hacimli dokular, bu yıl kürklerle olan kadim dostluğunu ayakkabı ve aksesuarlarla taçlandırıyor.

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