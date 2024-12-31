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Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş

Yüz şekli birçok insanda farklılıklar gösterebilir. Yüz şekline uygun saç ayrımı ise güzelliğin ayrılmaz bir bütünüdür. Peki saç ayrımı şekliniz saç tellerinizin sağlığında etkili olduğunu biliyor muydunuz? Haydi saç şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun… İşte tamamen auranızı değiştirecek yöntem!

elif çarman | 31 Aralık 2024 Salı 12:22 | Son Güncelleme:
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
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Say ayrımı kişinin yüz şekline ve hatlarına oranla değişiklik gösterebilir. Peki saç ayrımı şekliniz saç tellerinizin sağlığında etkili olduğunu biliyor muydunuz? Ancak saç ayrımını sürekli aynı bölgeden yapmak dökülmeye sebebiyet verebilir. Bu nedenle saç ayrımınıza çok dikkat etmelisiniz. Öte yandan saç ayrımı, görüşünüzü önemli ölçüde değiştirebilir.

ORTADAN SAÇ AYRIMI

Son zamanların modası ortadan saç ayrımı aslında herkes için uygun değildir. Özellikle küçük yüzlü insanların kullanması gerek ortadan saç ayrımı modeli, yüzünüzün genişliğini çerçeveleme eğimi gösterebilir. Dalgalı veya kıvırcık saçlar ortadan ayırmayla havalı görünürken, düz ve ince saçlar güçsüz görünebilir.

ÖZELLİKLE BOYALI SAÇLAR

Özellikle boyalı ve renkli saçlarda ortadan ayırmak çok riskli olabilir. Boyalı saçlar ortadan ayrıldığında farklı renkler ve dip boyası gözükebilir. Bu da ortaya pek hoş olmayan bir görüntü çıkarabilir.

YANDAN SAÇ AYRIMI

Kadınların çoğunun tercihlerinden biri olan yandan ayırma modeli, kurtarıcıdır. Yandan saç ayırma modeli ile yüzün daha yalın bir şekil almasını sağlayarak alnın yarısını kaplayarak geniş yüzlerin daha dar görünmesini sağlar. Bu da saçınızın daha canlı ve hacimli görünmesini sağlayacaktır.

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