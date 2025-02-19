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Kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur?

Kar yemek masum görülebilir. Ancak doğrudan kar yemek bazı riskler taşıyabilir, hastalık bulaştırabilir. Özellikle çocuklar karın tadını merak edebilir. Peki, kar yenirse ne olur? Cevabı haberimizde…

KADİR TEKİN | 19 Şubat 2025 Çarşamba 16:59 | Son Güncelleme:
Kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur?
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Türkiye'nin birçok ilinde 7'den 70'e kar heyecanı yaşanıyor. Özellikle çocuklar kartopu oynamakla kalmıyor, karın tadına dahi bakmak istiyor. Peki, kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur?

KAR YEMEK ZARARLI MI?

Kar genellikle suyun donmuş hali olduğu için masum görünebilir, ancak doğrudan yemek bazı riskler taşıyabilir.

Küçük miktarda ve temiz olduğundan emin olanlar kar yeme riskini göze alıyor. Fakat yine de riskleri belirtmekte fayda var. İşte kar yemenin tehlikeleri...

1. HAVA KİRLİLİĞİ VE ZARARLI MADDELER

Kar, havada bulunan kirleticileri emebilir. Sanayi bölgelerinde, şehirlerde veya yol kenarlarında yağan kar, egzoz gazları, ağır metaller ve diğer zararlı maddeler içerebilir.

2. BAKTERİ VE MİKROPLAR

Özellikle yere düşmüş ve bir süre beklemiş kar, bakteri ve mikroplarla kirlenebilir. Kırsal alanlarda bile atmosferde doğal olarak bulunan mikroplar karın içinde bulunabilir.

3. ASİT YAĞMURU VE KİMYASAL KİRLİLİK

Bazı bölgelerde kar, asit yağmurlarıyla kirlenmiş olabilir. Bu da mideye zarar verebilecek kimyasalların alınmasına yol açabilir.

4. DONMA RİSKİ

Aşırı soğuk kar yemek, ağız içi ve boğazda tahrişe yol açabilir, özellikle de büyük miktarlarda yenirse boğaz ağrısı ve enfeksiyon riski artabilir.

NE KADAR GÜVENLİ?

Eğer kardan yemek istiyorsan, yeni yağan ve temiz görünümlü olanı tercih etmelisiniz.

Şehir merkezlerinden ve sanayi bölgelerinden uzak, doğal alanlarda yağan kar daha güvenli olabilir.

Sarı, gri, kahverengi veya diğer anormal renklere sahip karları asla yemeyin.

Bol su içerek vücudunun soğuk etkisini dengeleyebilirsiniz.

Kar tatilinde yapılacak 5 şey
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