Kahverengi iş hayatında neden sevilmez? Giymeyin, işinizi kaptırmayın!

İş görüşmelerinde kıyafetlere özen gösterildiği kadar rengine de önem verilir ve genelde siyah ya da lacivert tonları tercih edilir. Peki, hiç düşündünüz mü kahverengi iş hayatında neden sevilmez?

KAHVERENGİNİN SEVİLMEME NEDENLERİ

İyi seçilmiş renkler, karşınızdaki kişiye güven, liderlik ve profesyonellik mesajları verebilirken, yanlış renk seçimleri olumsuz bir izlenim yaratabilir. Kahverengi, iş görüşmelerinde genellikle önerilmeyen renklerden biridir. Peki, kahverengi neden iş görüşmesinde giyilmemelidir? İşte nedenler...

FAZLA "SIKICI"

Kahverengi, genellikle doğal ve güven veren bir renk olarak kabul edilse de profesyonel ortamlar için uygun olmayabilir.

Psikolojik açıdan, kahverengi sakinleştirici bir etki yaratabilir ve bazen fazla "sıkıcı" bir izlenim bırakabilir.

Kahverengi, yerle, doğayla ve toprakla ilişkilendirilen bir renk olduğundan, kişiler üzerinde fazla pasif, hareketsiz veya düşük enerjili bir izlenim bırakabilir. Bu da iş görüşmesindeki enerjik ve hevesli duruşu desteklemez.

GİYİLMESİ ÖNERİLEN RENK: LACİVERT

Lacivertin huzur ve güven verdiği söylenirken bu rengi giyenlerin kahverengi giyenlere göre daha fazla işe alındığı gözlemlenmiştir. Bu renk aynı zamanda profesyonellik ve sadakat anlamına da gelir.

İş görüşmenizin olumlu geçmesini istiyorsanız kahverengi yerine başta lacivert olmak üzere yeşil gri veya beyaz giyilmesi önerilmektedir.

2025'in moda rengi belli oldu: Mocha Mousse! Vitrinler değişecek