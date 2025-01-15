Hande Erçel, Türkan Şoray, Esra Bilgiç... Gözü güzel kadınların 10 makyaj tüyosu

Hande Erçel, Türkan Şoray, Esra Bilgiç... Güzel gözlü olmayı temsil eden ünlü kadınlarımız. Elbette makyajın da buğusuyla bakışlarına ahenk katıyorlar. Makyaj güzelliğinizin altını çiziyor. Doğru makyaj teknikleri ile can alıcı bir yüze sahip olabilirsiniz. Peki makyaj tüyoları neler? İşte gözlerinize hayran bıraktıracak o tüyolar...

1- Göz Altı

Gözaltlarındaki damarlı görünüm nedeni ile gözaltları karanlık görünür. Karanlık görünüm gözlerin geri plana itilmesine neden olur. Bu durumdan kurtulmak için göz altlarının önce uygun bir kapatıcı ile kapatılması daha sonra aydınlatıcı bir ürünle aydınlatılması gerekir...

2- Göz Kapağı

Göz kapaklarındaki renk eşitsizliklerinin kapatılması için bej, beyaz, krem gibi renk tonları ile bu renk eşitsizliği giderilmelidir.

3- Göz Farı

Far kullanarak gözü olduğundan daha büyük göstermek oldukça kolay bir yöntemdir. Göz kapağının katlanma bölgesinin biraz üzerine kahve tonlarında bir far uygulamak göz kapağını daha yukarıda dolayısıyla gözü daha büyük gösterir. Farın doğal durması için karıştırıcı bir fırça ile iyice dağıtılması gerekir.

4- Göz Pınarı

Gözlerin iç kenarlarına ışıltı ekleyin. Gözleri büyük göstermenin ve onlara parlaklık kazandırmanın en etkili yöntemlerinden biri, gözlerinizin iç köşelerine hafif yansımalı parlak bir far uygulamaktır. Gümüş ışıltılı krem ya da toz farı gözlerinizin iç köşelerine hafif dokunuşlarla uygulamalısınız. Sık Yapılan Makyaj Hatalarını Düzeltmenin 17 Yoluİçin Tıklayın!

5- Göz Altı

Alt kirpik diplerinden aşağı doğru aynı kahve tonlarında far uygulanırsa göz alt kısmından da olduğundan daha büyük gösterilmiş olacaktır. Kirpik diplerindeki hattın flu olması gerekir aksi halde doğallıktan uzaklaşılmış olunur.

6- Kaşlar

Gözler odak noktamız olsa da, kaşlarda ifadeyi oldukça etkiler. Bu yüzden kaş yapısı ve daha önemlisi size uygun kaş yapısını biliyor olmak gerekiyor. Kaşlarınızın şekli düzgün olabilir ancak seyrekse biraz onları netleştirmek iyi olacaktır. Bunun için kaş kalemli ya da kaş farı kullanabilirsiniz. Hatta, kaş renginize en yakın renkteki göz farı da aynı görevi görecektir. Kaşları netleştirerek, tüm dikkati göz bölgesine çekecektir

7- Göz İçi

Göz içine çekmek için tercih edilen siyah veya kahverengi gibi koyu renkler, gözlerin çok daha küçük görünmesine sebep olmaktadır. Göz içine uyguladığınız beyaz veya nude renkli göz kalemi ile gözlerinizi daha aydınlık ve iri göstermek mümkündür. Ayrıca bu uygulama ile gözlerdeki yorgun ve uykusuz ifadeden bir çırpıda kurtulduğunuzu göreceksiniz. Ağır göz makyajı yaptığınız zaman göz içine uyguladığınız beyaz kalemle daha çarpıcı bir görünüm elde ederken, ten renginize yakın nude göz kalemi ile daha doğal bir görünüm yakalarsınız. Beyaz kalemi, göz pınarlarına da uygulayarak, ışıltıyı da arttırabilirsiniz.

8- Eyeliner

Eyeliner uygulanırken göz yapısı dikkate alınmalıdır. Göz kapağının tamamına uygulanan bir eyeliner gözü olduğundan daha küçük gösterecektir. Bu çok yaygın yapılan bir hatadır. Bu hatanın düzeltilmesi için eyelinerın göz kapağının ortasından başlanarak dışa doğru sürülmesi gerekir. Böylece göz kapağının düşüklüğü kaybolmuş olacaktır.

9- Kirpik

Gözleri büyük görünmesi için kirpiklerin duruşu da önemlidir. Kirpikler ne kadar kalkık ve kıvrık durursa gözler de o kadar büyük görünür. Kirpik kıvırıcı ile kirpikler kıvrıldıktan sonra maskara uygulanabilir veya takma kirpik kullanılabilir. Düşük göz kapağının kalkık görünmesi için sadece gözün dış köşelerine kirpik uygulanması gerekir.

10- Takma Kirpik

Kirpiklerim az diyorsanız ve kendiniz takabiliyorsanız takma kirpik kullanmayı düşünmelisiniz.