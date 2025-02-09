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Yüzüne süren beyazlıyor! Güneş yanıklarına bal gibi çözüm

Bronz bir ciltten sıkıldıysanız cilt beyazlatan doğal formüllere başvurabilirsiniz. Ev yapımı bu ürünler cildi beyazlatabiliyor, güneş yanıklarını azaltıyor. İşte cildi beyazlaştırdığı iddia edilen ürünler…

HİLAL ÇAKIR | 9 Şubat 2025 Pazar 16:16 | Son Güncelleme:
Yüzüne süren beyazlıyor! Güneş yanıklarına bal gibi çözüm
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Güneş yanıklarına çözüm arayanlardan mısınız? Cilt tonunu beyazlatmak istiyorsanız birkaç ev yapımı ürün işinize yarayabilir. Güneş yanıklarına bal ve limon ikilisinin iyi geldiği söyleniyor.

Hepimizin yıkayıp çıkarmak istediğimiz bronzluk çizgileri veya güneş yanıkları vardır. Bronzluktan, yanıklardan temelli kurtulmak zor ama bir iki ton açabilme ihtimali var.

CİLDİ BEYAZLATAN MASKELER

Cildiniz UV ışığının verdiği hasardan payını almış olabilir. Fakat hiçbir şey için geç değil. Cildi açtığını iddia eden ev ilaçları vardır.

Limon suyu, bronzluğu hızla gidermeye yardımcı olan beyazlatıcı bir etkiye sahiptir. Bronzluktan kurtulmak için en popüler ev ilaçlarından biridir, ancak ciltte seyreltilmeden kullanılmamalıdır.

TARİFİ

Taze limon suyunun içine biraz bal ekleyip cildinize uygulayın.

30 dakika kadar bekletip yıkayın.

Limon suyuna biraz şeker ekleyip cildinizi nazikçe ovalayarak ölü hücrelerin yüzeyden atılmasını sağlayabilirsiniz.

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