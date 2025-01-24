Varis en sık kadınlarda görülüyor! Sebebi…

Varis, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışması veya damar duvarlarının zayıflaması nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Kapakçıklarda hasar görüldüğünde veya damar duvarları zayıfladığında, kan bacak damarlarında birikiyor ve damarlar genişliyor. Bunun sebeple damarlarda mavi veya mor renkte görülen varisler ortaya çıkıyor.

VARİS EN SIK KADINLARDA GÖRÜLÜYOR

Varis, erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanabilir. Peki, varis neden bu kadar yaygın ve tedavi için hangi yöntemler tercih edilmeli? Varis neden erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor? İşte detaylar...

VARİS KADINLARDA NEDEN DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Kadınlarda varis görülme sıklığının en önemli sebebi hormonal değişiklikler olabilir. Hormonlar damar duvarlarının zayıflamasına neden olabilir. Özellikle doğum kontrol hapları kullanma veyahut menopoz gibi rahatsızlıklarda hormon seviyelerinde değişiklikler olacağın dolayı varis riski artabilir.

DOĞUM SÜRECİNDE VARİS

Doğum sırasında rahim genişledikçe bacaklardaki damar duvarlarına baskı yapar ve kanın kalbe gelmesini zorlaştırabilir. Öte yandan hamilelikte alınan kilo ve hormonal değişiklikler damar duvarlarının zayıflamasına neden olur. Hamilelik sürecinde oluşan varislerin bir kısmı doğumdan sonra iyileşse de, birçok kadın için bu durum kalıcı hale gelebilir.

GENETİK YATKINLIK

Varis, genetik yatkınlık ile doğrudan doğruya etkili olabilir. Ailesinde varis rahatsızlığı bulunan kadınların bu hastalık yaşama olasılığı diğer kişilere göre daha yüksek olabilir.

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI KULLANIMI

Kadınların sıklıkla tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar da varis oluşumunda önemli bir rol oynar. Yüksek topuklu ayakkabılar, bacak kaslarının hareketini kısıtlar.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Kadınların sık sık yer aldıkları meslekler grupları genellikle uzun süre oturmayı veya ayakta kalmalarını gerektirir. Bu durum da kan dolaşımını zorlaştırarak varise zemin hazırlayabilir.

VARİSTEN KORUNMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kadınlarda varisler genellikle şişkinlik, ağrı veya yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzun süre oturmak veya ayakta durmak varise zemin hazırlar.

Düzenli egzersiz,

Çok fazla ayakta durmamak,

Uzun süre oturmamak,

Varis çorabı kullanımı,

Sağlıklı beslenme,

Kilo kontrolü,

Tuz tüketimini sınırlamak,

Zengin diyetler.