Terk edilince en sert tepkiyi veren 5 burç

Her burç terk edilince farklı bir tepki verir. Aslan gururunu ve öfkesini dışa vururken, Akrep'in kalbi derinden sarsılır ve intikam peşine düşer. Boğa güven arayışını kaybetse de zayıf olduğunu göstermektense güçlü bir şekilde ayakta kalmayı tercih eder. Koç hızlı tepki verirken, Yay özgürlüğüne sıkı sıkıya sarılır.

5 BURÇTA TERK EDİLME TEPKİSİ...

Terk edilmek, her burç için zorlu bir deneyim olsa da her bir burç bu durumu farklı şekillerde aşabilir. Önemli olan, herhangi bir terk edilme durumunda duygusal dengeyi sağlamak ve başkalarına zarar vermemek. Peki, hangi burçlar terk edilmeye dayanamaz? İşte 5 burç...

1. ASLAN

Aslanlar terk edilmekten asla hoşlanmaz. Bir Aslan, kendisini birinin hayatında "prens/prenses" olarak görür ve terk edilmek, onun için en büyük hakaretlerden biridir.

Öfkesini gizlemeden dışa vurur, dramatik şekilde karşısındakine duygusal tepkilerini gösterir. Aslan'ın terk edilmesinin ardından yaşadığı duygusal çöküş, onu "intikam" alabilecek kadar güçlü kılabilir.

Ne kadar gururlu ve kendine güveniyor olsa da terk edilmek Aslan'ın kırılgan kalbini derinden sarsar. Bu burcun tepki vermesi çoğu zaman oldukça sert olabilir, çünkü Aslan kendini çok değerli ve takdir edilmesi gereken biri olarak görür.

2. AKREP

Akrep burcu, terk edilince en çok öfkesini içinde biriktiren burçlardan biridir. Onlar, genellikle dışarıya sert bir tepki vermektense, içsel bir plan yapmayı tercih ederler. Akrep'in terk edilmesine verdiği tepki, intikam arzusuyla beslenebilir.

Duygusal olarak derin izler bırakabilir ve terk eden kişiye "geri dönüşü olmayan" bir şekilde zarar verebilir. Akrep, terk edilmenin ardından uzun süre unutmayacak ve zamanla çok güçlü bir şekilde karşılık verebilir.

3. BOĞA

Boğa burcu, güven arayan ve duygusal istikrarı tercih eden bir burçtur. Terk edilmek, Boğa'yı altüst eder çünkü duygusal bağ kurdukları kişiyi kaybetmek, onlar için büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu burç, terk edildikten sonra fazlasıyla kıskanır ve obsesif hale gelebilir.

Boğa'nın tepkisi, genellikle tek bir "sözcük"ten çok daha fazlası olabilir: Sabırla, öfkeli bir şekilde, duygusal manipülasyon yaparak karşılık verebilir. Boğa, terk edildiği kişiye, acısını ve öfkesini gösterme konusunda tereddüt etmez.

4. KOÇ

Koç burcu, ani ve hızlı kararlar alabilir. Terk edilme durumunda, Koç burcu hemen öfkeyle tepki verebilir. Ancak Koç, genellikle duygularını kolayca dışarıya vurabilen bir burç olduğundan, terk edilmenin ardından fazla biriktirmez ve karşısındaki kişiye doğrudan tepki gösterir. Ancak, Koç'un öfkesi genellikle kısa sürelidir.

Terk edilmek, Koç'u motivasyonunu kaybetmiş ve moralini bozmuş gibi gösterse de zamanla yeniden ayağa kalkar. Bu burç, terk edilse de yeni bir sayfa açma konusunda oldukça hızlıdır.

5. YAY

Yay burcu, özgürlüğüne çok düşkün ve bağımsız bir yapıya sahiptir. Terk edilme durumunda ilk tepkiyi çok net şekilde gösterirler: Kaçış. Yay burcu, terk edilirse, üzüntü ve öfkeyi bir kenara bırakıp, hayatına odaklanma ve kendisini yenileme yoluna gider.

Diğer burçların aksine, Yay genellikle öfkesini başkalarına yöneltmektense, kendisini meşgul eder ve başka yerlere, başka insanlara yönelir. Bu yüzden terk edilse de bir şekilde bu durumu kolayca atlatabilir.