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Pencere lekelerini sıfırlayan yöntem: 1 kaşık tuz! Pencereleri tertemiz yapıyor

Pencere temizliği özellikle kış aylarında zordur. Çünkü temizlik yaptıktan sonra yağmur yağabilir, tüm emek heba olabilir. Fakat pencere temizliğini kolaylaştıran birkaç yöntem var. İşte 1 kaşık tuzla gelen pencere temizliğinin detayları…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 19 Ocak 2025 Pazar 16:17 | Son Güncelleme:
Pencere lekelerini sıfırlayan yöntem: 1 kaşık tuz! Pencereleri tertemiz yapıyor
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Kış ayındayız ama havalar pencere temizliği yapmaya müsait. Pencere lekelerinden sadece birkaç yöntemle kurtulabilirsiniz.

Kışın cam yıkamak, yaz aylarındakinden tamamen farklıdır. Ancak kışın cam temizliği daha zor olsa bile, işi kolaylaştırmak için uygulayabileceğiniz ipuçları vardır.

PENCERE TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI

Temizlikte önemli olan limon suyu camlar konusunda da imdada yetişiyor.

Pencere camlarınızı pürüzsüz yapmak için temizlik suyuna bir tutam tuz ilave edip camları bu suyla da silebilirsiniz.

Diğer yöntem ise camı sileceğiniz suyun içine yumuşatıcı ilave etmeniz olacaktır. Böylece daha kolay bir şekilde sileceğiniz camlar üzerindeki lekeler de kısa sürede yok olacaktır.

Temizlikte önemli bir ürün olan sirke de evde en önemli kurtarıcı. Sirkeli su da cam lekelerine son vermek isteyenlerin başvurabileceği doğal yöntemlerden biridir.

Babaannelerimizden de duyduğumuz karbonatı birçok kişi biliyordur. Karbonatlı su camdaki lekelere son vermek için tercih edilebilecek en eski yöntemlerden de biridir.

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