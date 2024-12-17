Ojeleri saniyesinde kurutuyor! Tek fıs yeterli

Görünümünüzü tamamlayan en önemli unsurlardan biri de ojeler. Ancak tırnaklarınıza oje sürdükten sonra beklemek veyahut en ufak bir temasta bozulmaları sinir bozucu olabiliyor.

OJELERDE YASTIK İZLERİ

Özellikle akşam saatlerinde sürülen ojelerle de yaşadığımız yaygın problemler var. Ojelerimizi sürdükten sonra yatağımıza yattığımızda yastık ve çarşaflara değen yerleri bozulur. Böylece üst tabakası dalgalı bir görünüm alır.

OJELERİ JET HIZIYLA KURUTUYOR

Tırnaklara sürülen ojenin kuruması için dakikalarca beklemenize gerek yok. Kolay ve pratik bir yöntemle saniyeler içinde ojelerinizi kurutmak artık mümkün.

TEK FIS YETERLİ

Her evde bulunan deodorantların ojelerin üzerinde kurucu etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Deodorant ile ojelerinizi kusursuz hale getirebilirsiniz. Oje sürdükten sonra 15-20 cm uzaktan tırnaklarınıza sıkmanız yeterli olacak. Böylece tek fıs ile saniyesinde ojeleriniz kuruyacaktır. Kusursuz ojelerinizin tadını çıkarın.