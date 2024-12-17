Ojeleri saniyesinde kurutuyor! Tek fıs yeterli
Güzel ve bakımlı ellerin olmazsa olmazı ojeler. Tırnaklarınıza sürdüğünüz ojenin kurumasını beklemek çok can sıkıcı olabiliyor. Ojenizi daha çabuk ve kolay kurutmanın yolunun tek fıs olduğunu biliyor muydunuz? Artık ojelerinizin kurumasını dakikalarca beklemenize gerek yok. İşte kusursuz ojelerin sırrı…
Görünümünüzü tamamlayan en önemli unsurlardan biri de ojeler. Ancak tırnaklarınıza oje sürdükten sonra beklemek veyahut en ufak bir temasta bozulmaları sinir bozucu olabiliyor.
OJELERDE YASTIK İZLERİ
Özellikle akşam saatlerinde sürülen ojelerle de yaşadığımız yaygın problemler var. Ojelerimizi sürdükten sonra yatağımıza yattığımızda yastık ve çarşaflara değen yerleri bozulur. Böylece üst tabakası dalgalı bir görünüm alır.
OJELERİ JET HIZIYLA KURUTUYOR
Tırnaklara sürülen ojenin kuruması için dakikalarca beklemenize gerek yok. Kolay ve pratik bir yöntemle saniyeler içinde ojelerinizi kurutmak artık mümkün.
TEK FIS YETERLİ
Her evde bulunan deodorantların ojelerin üzerinde kurucu etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Deodorant ile ojelerinizi kusursuz hale getirebilirsiniz. Oje sürdükten sonra 15-20 cm uzaktan tırnaklarınıza sıkmanız yeterli olacak. Böylece tek fıs ile saniyesinde ojeleriniz kuruyacaktır. Kusursuz ojelerinizin tadını çıkarın.