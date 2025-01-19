Öfkesiyle aşkı arasında kalan 3 burç! Onlar sevdi mi dünya...

Zodyak'ta bazı burçlar daima öfkesi ve aşkı arasında kalır. Bu kişiler değişimde zorlandıkları için öfke ve aşk gibi güçlü hisler arasında sıkışabilirler. Astrolojinin çatışmalı aşkından zevk alan bu burçlarla aşkı devam ettirmek de onlardan vazgeçmek de zor.

ZODYAK'IN ÖFKELİ AMA AŞIK BURÇLARI

Her burcun kendine göre bir aşk serüveni vardır. Ama bazılarının serüveni uzun, yorucu, öfkeli ve çatışmalı olabilir. Bu kişilerin ortak özelliği kendi karakterinden ödün vermeme isteğidir. Bu yüzden bir ilişkide değişimi kabullenmeleri zaman alır. Öfke ve aşkı bir arada yürüten burçları derledik.

1. Koç

Aşk konusunda Koç burcunun öfkesini kazanmak çok tehlikeli olabilir. Çünkü onlar umursamaz görünüp içten içe kin besleyebilirler. Çatışmalı bir Koç aşkı hem deli hem divane edebilir.

2. Aslan

Sevince gözü hiçbir şey görmeyen Aslan burçlarının öfkesini aşk da durduramaz. Bu yüzden hep bir ikilem de kalırlar.

3. Akrep

Derin aşk yapısında olan Akrep burcunun öfkesini ciddiye almayan yanabilir. Çünkü onların nereden saldırı yapacağı da nasıl ikna edeceği de belli olmaz.

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