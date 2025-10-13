ANASAYFA
Neredeyse her gün 1 poğaça yiyoruz! Meğer vücudun en çalışkan organını çürütüyormuş

Özellikle sabahları kahvaltı yapmaya vakit ayıramayanlar genelde poğaça almayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Her gün düzenli poğaça tüketmek, vücutta ciddi hasarlara yol açabiliyor. Vücudun en çalışkan organı olan karaciğeri yıpratıyor. Ne yazık ki tek zarar bu değil. İşte her gün 1 poğaça yiyenleri bekleyen sağlık sorunları…

Merve Kantarcı Çulha | 13 Ekim 2025 Pazartesi 12:55 | Son Güncelleme:
Hemen her sabah elimiz poğaçaya gidiyor... Pratik, doyurucu ve lezzetli. Çok haklısınız. Ancak bu masum görünen atıştırmalık, sandığınız kadar zararsız değil. Uzmanlara göre, her gün poğaça yemek karaciğerde yağlanmaya ve zamanla hücre hasarına neden oluyor. İçeriğindeki trans yağlar, rafine un ve katkı maddeleri, vücudun detoks merkezini adeta çürütüyor.

POĞAÇANIN GİZLİ TEHLİKESİ: TRANS YAĞLAR

Poğaça keyfi ara sıra zarar vermez, ancak her gün alışkanlık hâline getirmek, vücudun en çalışkan organı olan karaciğeri yıpratır.

Hazır poğaçalarda genellikle margarin ve endüstriyel yağlar kullanılıyor. Bu yağlar:

Karaciğerin yağ metabolizmasını bozar.

Kötü kolesterolü (LDL) yükseltirken iyi kolesterolü (HDL) düşürür.

Zamanla karaciğer hücrelerinde yağ birikimine ve "yağlı karaciğer hastalığına" yol açar.

BEYAZ UN VE GLİSEMİK PATLAMA

Poğaça hamuru yüksek oranda rafine un içerir.

Bu da demek oluyor ki:

Kan şekeri hızla yükselir, sonra hızla düşer.

Bu dalgalanma hem insülin direncini artırır hem de karaciğerde yağ depolanmasına neden olur.

Uzun vadede tip 2 diyabet riskini tetikler.

GİZLİ TUZ VE KATKI MADDELERİ

Poğaçalar genellikle yüksek tuz ve kabartıcı madde içerir.

Bu maddeler:

Böbreklere yük bindirir,

Vücutta ödem ve iltihap oluşumuna neden olabilir.

Karaciğerin arındırma işlevini zorlaştırır.

HER GÜN POĞAÇA YERİNE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Her gün poğaça yerine şu alternatifler öneriliyor:

Yulaflı sebzeli omlet

Tam buğday ekmeğiyle haşlanmış yumurta ve avokado

Zeytinyağlı sebze tostları

Ev yapımı lorlu kepek poğaçalar (yağsız tariflerle)

Kilosu 500 TL! Canan Karatay uyardı! Ihlamuru kaynatan yandı! Meğer sebebi...
