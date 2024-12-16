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Limonların çürümesine engel oluyor! Haftalarca limonları taş gibi tutan yöntemler

Limon her mevsim tüketilen meyvelerden biri ancak bir o kadar da kolay bozulabiliyor. Peki limonlarınızı dalından yeni koparmışçasına taze tutacak pratik bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? İşte buzdolabında saklasanız dahi çürüyen limonu haftalarca taş gibi tutan tarif…

16 Aralık 2024 Pazartesi 13:06 | Son Güncelleme:
Limonların çürümesine engel oluyor! Haftalarca limonları taş gibi tutan yöntemler
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C vitamini açısından oldukça zengin olan Limon, sağlık üzerinde birçok faydası bulunuyor. Asidik bir meyve olup Akdeniz ikliminde yetişen limon yemeklerimizin lezzet kaynağı özelliğini taşıyor. Mutfakta sıkça kullandığımız limon, yemeklere, içeceklere veyahut salatalara aroma sağlıyor.

LİMONLARINI HAFTALARCA TAZE TUTAN YÖNTEM

Hem lezzet hem sağlık açısından vazgeçilmezimiz olan limonu saklaması da bir o kadar zor. Limon yanlış saklama koşullarında buzdolabına koysanız dahi çürür. Ancak pratik bir yöntemle limonlarınızı sanki dalından koparmışçasına saklayabilirsiniz. İşte limonlarınızı uzun süre taze tutacak o harika yöntem...

İŞTE BU KADAR BASİT!

Limonlarınız günler geçse bile taş gibi olmasını istiyorsanız ilk olarak yıkayın ve kurulayın. Daha sonra limonları hava geçirmez bir kaba yerleştirebilirsiniz. Kapların içerisinde limonlarınızı muhafaza etmek, hava ile temasını minimuma indireceği için uzun süre taze kalmalarını sağlayacak.

DALINDAN KOPARILMIŞ GİBİ

Bir diğer yöntem ise cam kavanoz... Limonlarınızı yıkadıktan sonra su dolu bir cam kavanoza koyun. Böylece limonlar nemli kalacak ve tazeliğini ilk günkü gibi koruyabilecek. Suyunu düzenli değiştirerek limonlarınızın ömrünü haftalarca uzatabilirsiniz.

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