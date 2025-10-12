Krem sürdükçe kötüleşiyor: Herkesin yaptığı cilt hatası...

Son yıllarda cilt bakımında "nemlendirici kullanımı" bir rutin haline geldi. Ancak dermatologlara göre, kontrolsüz krem kullanımı cildin doğal dengesini bozuyor.

Özellikle her gün, sık aralıklarla ya da kalın tabaka halinde sürülen kremler, cildin kendi yağ üretimini durdurmasına neden oluyor.

Cildi tembelleştiren kremler;

Cildi kurutuyor

Sık sık pullanma ve kaşıntı görülüyor,

Zamanla krem sürülmedikçe rahatsızlık hissi artıyor.

EN SIK YAPILAN 3 CİLT HATASI

1. Yanlış Krem Seçimi

Cilt tipine uygun olmayan krem, özellikle yağlı ciltlerde gözenekleri tıkar ve sivilce patlamalarına yol açar.

"Hafif" yazan her krem, herkes için uygun değildir.

2. Aşırı Uygulama

Sabah-akşam olmak üzere günde iki kez krem kullanmak genellikle yeterlidir.

Cildi "parlasın" diye daha fazla krem sürmek, nem yerine yağ dengesini bozar.

3. Aktif İçerikleri Karıştırmak:

Retinol, asit veya vitamin içeren ürünleri nemlendiriciyle birlikte yanlış şekilde kullanmak, tahriş ve kızarıklığı artırabilir.

"CİLT NEFES ALAMIYOR" DEYİMİ GERÇEK Mİ?

Kremlerin bazıları cilt yüzeyinde film tabakası oluşturur. Bu, kısa vadede parlak ve nemli görünüm sağlar ancak uzun vadede hücre yenilenmesini yavaşlatır.

Cilt kendi bariyerini onarmak yerine dışarıdan gelen ürüne bağımlı hale gelir.

NE YAPMALI? DOĞRU NEMLENDİRME REHBERİ

· Cilt tipini öğren: Kuru, yağlı, karma veya hassas.

· İçeriğe bak: Parfüm, alkol, silikon ve mineral yağ içermeyen ürünleri tercih et.

· Haftada 1–2 kez cilt bariyerini güçlendiren bakım maskesi yap.

· Krem sürmeden önce yüzünü mutlaka nazik bir temizleyiciyle arındır.

· Gerektiğinde dermatolog tavsiyesiyle bariyer onarıcı ürün kullan.