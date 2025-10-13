ANASAYFA
Kilosu 500 TL! Canan Karatay uyardı! Ihlamuru kaynatan yandı! Meğer sebebi…

Soğuk algınlığı ve grip gibi vakaların artması ıhlamur satışlarını da artırdı. Kilosu 500 TL'den satılan ıhlamur, doğru tüketildiğinde soğuk algınlığına iyi gelir. Peki, ıhlamur nasıl yapılır? Canan Karatay, ıhlamuru kaynatmanın doğru olmadığını vurguluyor. Çünkü ıhlamurun çiçekleri önemli. İşte Canan Karatay'ın ıhlamur tarifi…

Merve Kantarcı Çulha | 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:19 | Son Güncelleme:
Aktarlarda kilosu bin 500 TL'ye satılan ıhlamur, kış aylarının en çok tercih edilen bitki çayı. Peki, ıhlamur kaynatılır mı demlenir mi?

Prof. Dr. Canan Karatay, ıhlamur demlerken yapılan en büyük yanlışlardan birinin ıhlamuru kaynatmak olduğunu ve söylüyor. Çünkü kaynatılan ıhlamur faydalı etkilerini kaybeder ve zararlı hale dönüşür.

Karatay, ayrıca ıhlamurun çiçeklerinin kullanılmasını tavsiye ediyor. İşte Canan Karatay'ın ıhlamur tarifi...

IHLAMUR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı ıhlamur

1 su bardağı sıcak su

CANAN KARATAY'IN IHLAMUR TARİFİ

Ihlamuru yıkayıp süzgeçli bir çay fincanına koyun, üzerine sıcak suyu ilave edin ve 10-15 dakika demlendirip için.

IHLAMUR DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI

Porselen veya cam delikte demleyin.

Ihlamur demelrken sadece çiçek kısımlarını kullanın, yaprakları kullanmayın.

Kesinlikle kaynatmayın.

SICAK SUDA DEMLENDİRİLEN IHLAMURUN FAYDALARI

Ihlamur, yüzyıllardır hem şifalı hem de rahatlatıcı etkileriyle bilinen en değerli bitki çaylarından biridir. Özellikle sıcak suda demlendiğinde içeriğindeki faydalı bileşenler (uçucu yağlar, flavonoidler ve antioksidanlar) açığa çıkarak vücuda birçok yarar sağlar. İşte sıcak suda demlenmiş ıhlamurun başlıca faydaları ��

1. SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI DOĞAL KORUMA

Ihlamur, boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında rahatlama sağlar.

Terletici etkisi sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Sıcak içildiğinde, ateşi hafifçe düşürür ve vücudu dinlendirir.

2. SİNİR SİSTEMİNİ RAHATLATIR

Ihlamur çayı, doğal bir sakinleştirici etkiye sahiptir.

Günlük stres, gerginlik, uyku problemleri ve anksiyeteye karşı sinir sistemini yatıştırır.

Akşam saatlerinde içildiğinde uykuya geçişi kolaylaştırır.

3. SİNDİRİMİ DESTEKLER

Yemekten sonra içilen ıhlamur çayı, mideyi rahatlatır ve hazmı kolaylaştırır.

Gaz, şişkinlik ve mide yanması şikâyetlerini hafifletir.

Hafif diüretik (idrar söktürücü) etkisiyle vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur.

4. KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR

İçeriğindeki antioksidan bileşikler, damarları rahatlatır ve kan dolaşımını düzenler.

Düzenli tüketim, tansiyonun dengelenmesine ve stres kaynaklı kalp çarpıntılarının azalmasına destek olur.

5. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Ihlamur, C vitamini açısından zengin olmasa da, bağışıklığı destekleyen flavonoidler içerir.

Vücudu hastalıklara karşı dirençli hâle getirir, özellikle kış aylarında grip ve nezleye karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günlük 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

Hamileler ve emziren anneler doktora danışmadan düzenli içmemelidir.

Alerjik bünyelerde nadiren de olsa ciltte hafif reaksiyon görülebilir.

