Karaciğer kanserinin fark edilmeyen 4 belirtisi: Yorgunluk, iştahsızlık…

Vücudun en sessiz ama en önemli organlarından biri olan karaciğer, hastalıklarını çoğu zaman geç fark ettiriyor. Uzmanlar, karaciğer kanserinin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu ve genellikle belirtiler ortaya çıktığında hastalığın ilerlemiş olabileceğini söylüyor. Erken dönemde fark edilmeyen bazı kanser belirtileri, yaşam süresini ve tedavi başarısını doğrudan etkileyebiliyor.

KARACİĞER KANSERİ SESSİZ İLERLİYOR

Uzmanlar, karaciğer kanseri belirtilerinin erken dönemde fark edilmesinin tedavi başarısını büyük oranda artırdığını vurguluyor. Düzenli kan tahlili, ultrason ve karaciğer enzim testleri, hastalığın sessiz ilerlemesini önlemede büyük önem taşıyor. Vücudun verdiği küçük sinyalleri görmezden gelmek yerine, olası kanser belirtilerini erken yakalamak hayat kurtarabilir.

KARACİĞER KANSERİNİN FARK EDİLMEYEN 4 BELİRTİSİ

Karaciğer kanseri, başlangıç evrelerinde genellikle belirgin bir kanser belirtisi göstermiyor. Karaciğerin kendini yenileyebilme özelliği nedeniyle hasar uzun süre fark edilmeyebiliyor. İşte karaciğer kanserinin fark edilmeyen 4 belirtisi...

1. NEDENSİZ YORGUNLUK VE İŞTAHSIZLIK

En sık gözden kaçan karaciğer kanseri belirtilerinden biri sürekli halsizliktir. Enerji düşüklüğü, mide bulantısı ve iştahsızlık genellikle stres ya da beslenmeye bağlanır, ancak bunlar karaciğerin hasar gördüğünün erken işaretleri olabilir. Uzmanlar, bu tür belirtilerin devam etmesi halinde mutlaka kan testleriyle karaciğer fonksiyonlarının kontrol edilmesini öneriyor.

2. CİLTTE VE GÖZDE SARARMA (SARILIK)

Karaciğer kanseri ya da diğer karaciğer hastalıklarında bilirubin adı verilen madde kana karıştığında, ciltte ve göz aklarında sararma oluşur. Bu durum genellikle ilerlemiş bir karaciğer belirtisidir, ancak bazen hafif tonlarda başlayabilir. Sarılık fark edildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerekir çünkü bu durum karaciğerin işlev bozukluğunun habercisidir.

3. HIZLI KİLO KAYBI VE KARIN BÖLGESİNDE ŞİŞLİK

Kısa sürede kilo kaybı yaşayan ya da karın bölgesinde açıklanamayan şişlik hisseden kişilerde karaciğer kanseri belirtisi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Karaciğer, sindirim ve yağ metabolizmasında önemli rol oynadığı için işlev kaybı doğrudan vücut ağırlığına yansır. Bu durum aynı zamanda karaciğerde sıvı birikimi (assit) nedeniyle de oluşabilir.

4. KAŞINTI, KOYU İDRAR VE DIŞKI RENGİNDE DEĞİŞİM

Karaciğer kanserinin fark edilmeyen ama önemli belirtilerinden biri de ciltte kaşıntı, idrarda koyulaşma ve dışkı renginde açılmadır. Bu belirtiler genellikle safra yollarının tıkanmasıyla ilişkilidir. Uzmanlara göre bu küçük değişiklikler, vücudun "karaciğer yardım istiyor" sinyalidir.