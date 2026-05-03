Herkes evin girişine koyuyor: Meğer bereketi kaçırıyormuş, negatif enerji çekiyormuş

Dekorasyon dünyasının vazgeçilmezi olan ayna, yanlış konumlandırıldığında evin tüm pozitif enerjisini dışarı itiyor. İşte uzmanların uyardığı, giriş kapısında asla olmaması gereken aynayla ilgili enerjinizi tazeleyecek ipuçları...

Evinizin giriş alanı, dış dünya ile mahremiyetiniz arasındaki köprüdür. Kadim enerji öğretileri, bu alanın ne kadar temiz ve ferah olursa, bereketin o kadar artacağını savunur. Ancak çoğumuzun vestiyerlerin yanına veya kapı arkasına yerleştirdiği aynalar, aslında bolluk ve bereketin önündeki en büyük engel olabilir.

Kapıdan içeri süzülen bereketli enerjiyi yansıtıp geldiği yere geri gönderen bu dekorasyon hatası, ev halkının neden sürekli yorgun ve bereketsiz hissettiğinin gizli sebebi olabilir.

KAPININ YANINA/KARŞISINA NEDEN AYNA KONMAZ?

Aynalar, enerjiyi yansıtma ve katlama özelliğine sahiptir. Eğer aynayı dış kapıyı görecek şekilde yerleştirirseniz:

Enerjiyi Geri İter: Eve giren şans, sağlık ve para enerjisi aynaya çarpar ve içeri giremeden dışarı yansır.

Karmaşa Yaratır: Girişteki kalabalığı iki katına çıkararak zihinsel yorgunluğa neden olur.

Negatifliği Çeker: Gelen misafirlerin veya dışarıdaki düşük frekanslı enerjinin evde hapsolmasına yol açabilir.

BEREKETİ ARTIRMAK İÇİN ANTREDE YAPILMASI GEREKENLER

Evinize bolluk ve neşe davet etmek istiyorsanız, kapı girişinde şu düzenlemeleri yapabilirsiniz:

Ayakkabıları Saklayın: Girişteki ayakkabı kalabalığı enerjiyi bloke eder; kapalı bir dolap bereketi korur.

Canlı Çiçek Koyun: Kapının yanına konulan sağlıklı bir bitki (örneğin Paşa Kılıcı), negatif enerjiyi süzer.

Aydınlık Tutun: Karanlık girişler bereketi korkutur; parlak ve sıcak bir ışıklandırma tercih edin.

Kırık Eşyaları Atın: Kapı önündeki çatlak saksı veya bozuk paspas "yoksulluk bilincini" tetikler.

ALTIN KURAL: PASPASIN ALTINA KÜÇÜK BİR SIR

Eskilerin de sıkça uyguladığı bir yöntem olarak; kapı eşiğine veya paspasın altına konulan bir miktar tuz veya bozuk para, negatif enerjiyi emmeye ve haneye parayı çekmeye yardımcı olan sembolik birer bereket mıknatısıdır.

Unutmayın: Eviniz sizin sığınağınızdır. Kapıyı her açtığınızda ferah bir alanla karşılaşmak, günün yorgunluğunu kapı dışında bırakmanızı sağlar.

