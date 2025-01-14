ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

En çok kadınlarda görülüyor! Ellerin üşümesi Raynaud hastalığı belirtisi olabilir

Kış aylarında pek çok kişinin ortak şikayeti el ve ayaklardaki üşüme. Sürekli üşüyen el ve ayaklarda renk değişikliğinin görülmesinin Raynaud hastalığının habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, bu hastalığın kışın çok sık görüldüğünü söyledi. Raynaud hastalığı belirtileri ve tedavisiyle ilgili detaylar haberimizde...

IHA | 14 Ocak 2025 Salı 12:19 | Son Güncelleme:
En çok kadınlarda görülüyor! Ellerin üşümesi Raynaud hastalığı belirtisi olabilir
ABONE OL

Ellerdeki üşüme Raynaud hastalığı habercisi olabilir. Uzm. Dr. Selin Turan, sürekli üşüyen el ve ayaklarda renk değişikliğinin görülmesinin Raynaud hastalığının habercisi olabileceğini vurguladı. Turan, bu hastalığa en çok kadınlarda rastlandığını söyledi. Peki, Raynaud hastalığı nedir?

RAYNAUD HASTALIĞI NEDİR?

Uzm. Dr. Selin Turan, Raynaud'un yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine değinerek, şunları söyledi:

"Raynaud hastalığı, soğuk hava ya da düşük ısıya maruz kalma, günlük yaşamda yoğun stres yaşama gibi durumlarda, vücudun özellikle uç noktaları olarak sayılabilen parmaklar, burun, dudak, kulak gibi organlara geçici olarak kan akımının kısıtlanması sonucu ortaya çıkan bir dolaşım bozukluğudur. Bir başka deyişle bu hastalık, kan damarlarının soğuk ya da stres gibi tetikleyicilere karşı anormal şekilde daralması sonucu, özellikle el ve ayak parmaklarında kan akışının azalmasına neden olur. Bu da bölgesel soğukluk, renk değişiklikleri (beyaz, mavi, kırmızı) ve bazen ağrıya yol açabilir. Bu tür değişimlerde vücutta yer alan atardamarlar normale göre fazla büzüşür. Şartlar normale döndüğünde ise belirtilerde gerileme olur."

RAYNAUD HASTALIĞINDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Raynaud hastalığının teşhisinin, genellikle hastanın tıbbi geçmişi, fiziksel muayenesi ve belirli testlerle yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Selin Turan, şöyle devam etti: "Bu sorun, genellikle kadınlarda, genç yaş grubunda, genetik yatkınlık olan bireylerde, otoimmün ve bağ doku hastalığı olanlarda, sigara kullananlarda, stresli insanlarda, titreşimli el aletleri kullananlarda daha sık görülür."

ELLERİ VE AYAKLARI DARBEDEN KORUMAK ÖNEMLİ

Raynaud hastalığına sahip bireylerin semptomlarının, soğuk hava nedeniyle şiddetlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Selin Turan, şöyle devam etti:

"Kış aylarında semptomları önlemek ve hastalığın kötüleşmesini engellemek için bazı önlemler alınabilir. Bu durumda aşırı soğuğa maruz kalınmamalıdır. Tütün içeren ürünlerden ve kafeinden uzak durulmalıdır. Dengeli ve düzenli beslenilmeli; egzersiz yapılmalıdır. Stresten olabildiğince sakınılmalıdır. Ayrıca kış mevsiminde eldiven kullanılmalı; ayak ve eller dışarıdan gelebilecek her türlü darbeye karşı korunmalıdır. Doktorun önerdiği ilaç tedavisine uyulmalıdır."
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Beyaz sirke çamaşır makinesini bozar mı? Meğer çözümü bu kadar basitmiş
Beyaz sirke çamaşır makinesini bozar mı? Meğer çözümü bu kadar basitmiş
Devlet desteği aldı, tesis kurdu! Ankara, İstanbul, Bursa'dan talep çok
Devlet desteği aldı, tesis kurdu! Ankara, İstanbul, Bursa'dan talep çok
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin
Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin
Astrologlar açıkladı: 2025'te kariyeri parlayacak 3 burç, başarı onlardan sorulacak
Astrologlar açıkladı: 2025'te kariyeri parlayacak 3 burç, başarı onlardan sorulacak
Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son
Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
Onlar Zodyak'ın zırdelileri… Kıskançlıktan mutlu olamayan 3 burç
Onlar Zodyak'ın zırdelileri… Kıskançlıktan mutlu olamayan 3 burç
Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün
Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün
Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden
Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden