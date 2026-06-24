Cildi 5 yaş birden gençleştiriyor: Haftada bir kez yüzünüze sürün, kırışıklıkları ütü gibi açıyor

Zamanın akışını durdurmak imkânsız olsa da onun ciltte bıraktığı izleri silmek sandığınızdan çok daha kolay!

Pahalı yaşlanma karşıtı kremlere, acılı ve maliyetli estetik müdahalelere servet dökmeden önce doğanın bize sunduğu o gizli reçetelere kulak verme zamanı.

Evde, tamamen doğal malzemelerle hazırlayacağınız ve haftada sadece bir kez uygulayacağınız bu mucizevi maske, cildinizde adeta bir "ütü" etkisi yapıyor.

Düzenli kullanımda ince çizgileri dolduran, sarkmaları toparlayan ve cildi 5 yaş birden gençleştiren o doğal botoks kaynağı: Keten tohumu jeli!

KETEN TOHUMUNUN CİLDE "ÜTÜ" ETKİSİ YAPMASININ SIRRI NE?

Keten tohumu, yüksek oranda Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve cildin elastikiyetini koruyan lignanlar içerir.

Sıcak suyla buluştuğunda salgıladığı o özel jel, cilde sürüldüğü andan itibaren gözenekleri sıkılaştırmaya ve sarkan dokuları yukarı doğru toplamaya başlar. Cildin kolajen üretimini tetikleyerek, özellikle göz ve dudak çevresindeki kırışıklıkların görünümünü gözle görülür şekilde hafifletir.

EVDE DOĞAL BOTOKS: KETEN TOHUMU MASKESİ TARİFİ

Bu mucizevi jeli hazırlamak ve uygulamak sadece birkaç dakikanızı alacak:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı keten tohumu

1 su bardağı temiz su

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Küçük bir cezveye keten tohumlarını ve suyu alın.

Kısık ateşte, su koyu bir jel kıvamı alana kadar (yaklaşık 5-8 dakika) kaynatın.

Jel ılıklaşmadan, hemen ince bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla tohumları süzün (soğursa süzmesi zorlaşacaktır).

Elde ettiğiniz o şifalı jeli temiz yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize yukarı doğru masaj hareketleriyle uygulayın.

Maske yüzünüzde kururken cildinizin gerildiğini hissedeceksiniz. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

UZAK DOĞULU KADINLARIN PÜRÜZSÜZLÜK SIRRI

Eğer evinizde keten tohumu yoksa pürüzsüz ve gergin bir cilt için Uzak Doğulu kadınların yüzyıllardır kullandığı pirinç unu ve süt maskesini de deneyebilirsiniz.

Pirinç ununu az miktarda sütle lapa kıvamına getirip haftada bir kez yüzünüze uyguladığınızda, cildinizin hem renginin açıldığını hem de sıkılaştığını fark edeceksiniz.

Önemli Not!

Her doğal tarifte olduğu gibi, bu maskeyi de ilk kez uygulamadan önce bileğinizin iç kısmında test ederek alerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğinizi kontrol etmeyi unutmayın.

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