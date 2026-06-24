Bulaşık makinesinden gelen kötü kokunun sebebi belli oldu: Makinenin altındaki o gizli kapak

Mutfağa her girdiğinizde burnunuza gelen o ekşi, ağır ve rahatsız edici kokudan bıktınız mı?Bulaşık makinesinden gelen kötü kokunun sebebi makinenin altındaki o gizli kapak olabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKUNUN SEBEBİ

Bulaşık makinesini en kaliteli tabletlerle yıkamanıza, içine koku gidericiler asmanıza, hatta sirke ve karbonatla boş çalıştırmanıza rağmen o koku bir türlü geçmiyorsa, temizliği yanlış yerde arıyorsunuz demektir. Çünkü bulaşık makinelerindeki o müzmin kötü kokunun asıl kaynağı, temizlik yaparken çoğumuzun varlığını bile unuttuğu ya da hiç bilmediği, makinenin en altındaki o gizli kapak ve arkasındaki bölme! İşte temizlik bittikten sonra bile mutfağı esir alan o kokunun nedeni ve çözümü...

KÖTÜ KOKUNUN MERKEZ ÜSSÜ: FİLTRE VE ALT HAZNE

Bulaşık makinesinin tabanında, fıskiyenin hemen altında yer alan ve döndürülerek açılan o silindir şeklindeki süzgeç (filtre), aslında makinenizin kalbidir.

Tabaklardan kalan yağlar, yemek artıkları, kahve telveleri ve limon çekirdekleri doğrudan bu filtrede toplanır. Bir süre sonra bu kapaklı bölmede biriken s artıklar, sıcak suyun ve nemin de etkisiyle hızla çürümeye ve mutfağa kanalizasyon benzeri bir koku yaymaya başlar.

SADECE FİLTRE DEĞİL, "ALTINDAKİ BÖLME" DE SU TOPLUYOR

Pek çok kişi sadece üstteki süzgeci yıkayıp yerine takar ancak koku yine geçmez. Asıl sır, o filtrenin altındaki su biriken çukur bölmededir.

Filtreyi çıkardığınızda göreceğiniz o ufak havuzda, her yıkamadan kalan kirli ve yağlı su birikir.

Makine ne kadar yeni olursa olsun, pompanın tahliye edemediği bu dip suyu zamanla bakterilerin yuvası haline gelir.

5 DAKİKADA KÖTÜ KOKUDAN KURTULMA REHBERİ

Bu gizli bölmeyi temizlemek ve kokuyu bıçak gibi kesmek sandığınızdan çok daha kolay:

Gizli Kapağı Çıkarın: Makinenin en alt sepetini dışarı alın. Taban kısımdaki silindir filtre kapağını ok yönünde çevirerek yukarı doğru çekip çıkarın.

Lavaboda Fırçalayın: Çıkardığınız filtreyi eski bir diş fırçası ve bulaşık deterjanıyla, üzerindeki tüm yağ tabakası gidene kadar iyice yıkayın.

Dip Suyu ve Hazneyi Temizleyin: Kapağı çıkardığınız o çukur bölmede biriken suyu bir sünger yardımıyla çekip boşaltın.

Ardından o hazneye bolca karbonat döküp üzerine beyaz sirke köpürtün. 10 dakika bekledikten sonra süngerle iyice silin.

Fıskiyeleri Kontrol Edin: Hazır eliniz değmişken pervaneleri (fıskiyeleri) de çekerek çıkarın ve deliklerine yemek artığı sıkışıp sıkışmadığını bir kürdanla kontrol edin.

Bu basit temizliği ayda en az bir kez tekrarladığınızda, makinenizden bir daha asla kötü koku gelmediğini ve bulaşıklarınızın parıl parıl parladığını göreceksiniz!

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