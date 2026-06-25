Beyaz tişörtlerdeki sarı ter lekelerine son: Yıkamadan önce sadece bunu sürün, ilk günkü gibi parlasın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gardıroplardan çıkan beyaz tişörtler, gömlekler ve bluzlar şıklığın vazgeçilmezidir. Ancak beyaz kıyafetlerin en büyük düşmanı, koltuk altı ve yaka bölgelerinde aniden beliren o sinsi sarı ter lekeleridir.

Sadece yıkamakla geçmeyen, aksine ütülendikçe kumaşa daha da işleyen bu lekeler yüzünden en sevdiğiniz kıyafetleri çöpe atmak zorunda kalabilirsiniz.

SARI LEKELERE ÇÖZÜM: ASPİRİN

Pahalı leke çıkarıcıları ve çamaşır sularını bir kenara bırakın. Çamaşır makinesinin yüksek ısısı bile bu lekeleri sabitleyebilir. Çözüm ise sandığınızdan çok daha yakın: Yıkamadan önce sadece aspirin sürmek!

Neden Aspirin?

Aspirinin içinde bulunan salisilik asit, terdeki proteinler ve deodorantlardaki alüminyum kimyasalları birleştiğinde oluşan o inatçı sarı tabakayı moleküler düzeyde parçalar. Kumaşın dokusuna zarar vermeden lekeleri kökünden söker ve beyazları ilk günkü parlaklığına kavuşturur.

ADIM ADIM SARI LEKE YOK ETME FORMÜLÜ

Koltuk altı sararmış bir gömleği veya tişörtü kurtarmak için şu pratik adımları uygulamanız yeterli:

Karışımı Hazırlayın: 3-4 adet klasik beyaz aspirini ezip toz haline getirin. Üzerine sadece birkaç damla ılık su ekleyerek macun kıvamına getirin.

Lekeli Bölgeye Sürün: Hazırladığınız bu macunu, kıyafetin sararmış koltuk altı veya yaka bölgelerine bir kaşığın arkasıyla ya da eski bir diş fırçasıyla iyice yedirerek sürün.

Bekletin: Aspirin macununun lekeyle reaksiyona girmesi için yaklaşık 30 dakika kadar bekleyin. (Eğer leke çok eskiyse, kıyafeti 2 saat boyunca aspirinli ılık suda da bekletebilirsiniz).

Makineye Atın: Kıyafeti durulamadan, üzerindeki aspirinle birlikte normal yıkama programında ve her zaman kullandığınız deterjanla makineye atın.

ETKİYİ İKİ KATINA ÇIKARACAK DİĞER DOĞAL ALTERNATİFLER

Eğer evde aspirin yoksa veya leke çok daha dirençliyse, mutfağınızdaki şu iki malzemeyi birleştirerek de aynı mucizevi sonucu alabilirsiniz:

Karbonat ve Beyaz Sirke İkilisi: Sararan bölgeye önce karbonat serpin, üzerine beyaz sirke püskürtün. Köpüren bu karışımı 15 dakika bekletip makineye atın.

Limon Suyu ve Tuz: Limonun doğal asidi ve tuzun leke sökücü dokusu, özellikle pamuklu kumaşlardaki ter lekelerini hızla temizler.

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