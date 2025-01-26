Baş dönmesine karşı 3 mucize baharat! Hindistan'ın C vitamini

Baş dönmesi insanın günlük hareketlerini kısıtlayan bir rahatsızlık. Bazen başınız dönüyorsa, dengesizlik hissediyorsanız bir uzmana danışmakta fayda var. Her yaşta ortaya çıkabilecek bu rahatsızlıklara bazı baharatların iyi geldiği biliniyor.

BAŞ DÖNMESİNE NE SEBEP OLUR?

Baş dönmesi her yaşta görülebiliyor. Baş dönmesiyle mücadele etmek için bazı doğal ilaçlar, tedaviyi yapan hekimin önerdiği tıbbi tedaviye eşlik edebilir.

Migren

Travmalar

Diyabet

Beyin hastalığı

Kukak ameliyatı

Diyabet

Kalitesiz uyku

İnme

Kas zayıflığı

BAŞ DÖNMESİNE İYİ GELEN 3 BAHARAT

Safran

Birçok ülkede sık kullanılan safran beyni koruma gücüne sahip bir beyin toniği gibidir. Bu baharatın aynı zamanda vücudu güçlendirdiği ve kulağa zararlı maddelerin birikmesini önlediği de bilinmektedir. Bu baharatı pişmiş yemeklerinize katarak kullanabilirsiniz.

Çörek otu

Binbir derde deva olmasıyla bilinen çörek otu tohumu baş dönmesine karşı savaşabilir. Harici olarak uygulandığında baş ağrılarını, baş dönmesini ve eklem ağrılarını azaltabilir.

Amla

Amla, Hindistan'da çok fazla C vitamini içerdiğinden bazı hastalıklarla mücadele etmek için kullanılıyor. Baş dönmesi hissini azaltmaya yardımcı olabilecek etkili antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduğu biliniyor.

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