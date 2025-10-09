ANASAYFA
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkarmak bu kadar kolaymış

Narın lezzeti harika ama lekesi zor çıkar! Ancak uzmanlar, nar lekesini çıkarmanın aslında çok kolay bir yolu olduğunu keşfetti. İşte tek bir kaşıkla tüm lekeden kurtulmanın sırrı…

HATİCE GÖVENÇ | 9 Ekim 2025 Perşembe 17:32 | Son Güncelleme:
Nar, sağlıklı ve lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra, genellikle göz alıcı kırmızı renginden dolayı kıyafetlere ve yüzeye kalıcı lekeler bırakabilir. Ancak endişelenmeyin! Nar lekesini çıkarabilmek sandığınız kadar zor değil. Evdeki herkesin kolayca uygulayabileceği bu basit yöntem sayesinde, nar lekeleri artık sorun olmaktan çıkacak. Üstelik sadece bir kaşık yeterli! İşte nar lekesini çıkarma sırrı...

NAR LEKESİNİ ÇIKARMANIN SIRRI: KARBONAT VE LİMON

Nar lekesini çıkaran bu pratik yöntemi öğrenmek için ihtiyacınız olan sadece 1 kaşık karbonat ve birkaç damla limon suyu.

Bu iki malzeme hem doğal hem de güçlü bir temizlik etkisine sahiptir. İşte uygulama adımları:

Karbonat ve limon suyunu karıştırın: Bir kaşık karbonat ile birkaç damla limon suyunu karıştırarak bir macun kıvamı elde edin.

Leke üzerine sürün: Hazırladığınız karışımı, nar lekesi olan alana nazikçe uygulayın.

Bir süre bekletin: Karışımı 5-10 dakika boyunca lekede bekletin.

Silin ve durulayın: Son olarak, lekeyi ılık suyla durulayın. İşte bu kadar basit!

NEDEN BU YÖNTEM ÇALIŞIYOR?

Karbonat, doğal bir temizleyici olarak lekeleri sökme özelliğine sahiptir. Limon suyu ise asidik yapısıyla lekelerin çözülmesine yardımcı olur ve her iki malzeme birleştiğinde etkili bir temizlik gücü yaratır. Bu karışım, narın koyu kırmızı lekelerini nazikçe çıkarırken, kumaşa zarar vermez.

EKSTRA İPUCU: ZORLU LEKE DURUMUNDA

Eğer leke hala çıkmamışsa, aynı işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca, nar lekesinin üzerini beyaz sirke ile silmek de etkili bir yöntemdir.

