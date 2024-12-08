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1 bardak içen şaha kalkıyor! 6 aylık yorgunluk, halsizlik bile kalmıyor

Geçmeyen yorgunluk ve halsizlik günümüzün en büyük problemlerinden. Yorgunlukla başa çıkmak için doğal ürünlerle hazırlanan kürleri deneyebilirsiniz. Bu anlamda pancar yorgunluğa düşman bir sebze. Peki, pancar kürü nasıl hazırlanır? İşte 6 aylık yorgunluğu dahi dağıtan pancar kürü tarifi…

8 Aralık 2024 Pazar 17:07 | Son Güncelleme:
1 bardak içen şaha kalkıyor! 6 aylık yorgunluk, halsizlik bile kalmıyor
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"Canım hep yatmak istiyor" diyenlerden misiniz? Belki kronik bir yorgunluk var ve sizden hiç gitmiyor. Bu duruma bir de ağrılar ekleniyorsa hemen doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Çünkü doğal sebzeler 6 aylık geçmeyen yorgunluğu dahi dağıtıyor.

YORGUNLUK İÇİN PANCAR KÜRÜ TARİFİ

Yorgunlukla doğal yollarla mücadele etmek isteyenlerin imdadına "kırmızı pancar kürü" yetişiyor.

Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın önerdiği kırmızı pancar kürünü her sabah taze olarak hazırlayıp, yemeklerden bir saat sonra günde 3 defa içebilirsiniz.

KIRMIZI PANCAR KÜRÜ İÇİN MALZEMELER

Bir kırmızı pancar

Bir taze zencefil

600 derecede kaynar su

KIRMIZI PANCAR KÜRÜ YAPILIŞI

Yumruk büyüklüğünde kırmızı pancar ve başparmak büyüklüğünde taze zencefili ince ince dilimleyin. 600 cc kaynar suda 6 dakika kısık ateşte kaynatın. Daha sonra 2 parmak büyüklüğünde karakovan balı peteğini ekleyerek soğumaya bırakın. Cam sürahiye süzdükten sonra kapağı kapalı olarak buzdolabında bekletin.

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