1 bardak içen şaha kalkıyor! 6 aylık yorgunluk, halsizlik bile kalmıyor
Geçmeyen yorgunluk ve halsizlik günümüzün en büyük problemlerinden. Yorgunlukla başa çıkmak için doğal ürünlerle hazırlanan kürleri deneyebilirsiniz. Bu anlamda pancar yorgunluğa düşman bir sebze. Peki, pancar kürü nasıl hazırlanır? İşte 6 aylık yorgunluğu dahi dağıtan pancar kürü tarifi…
"Canım hep yatmak istiyor" diyenlerden misiniz? Belki kronik bir yorgunluk var ve sizden hiç gitmiyor. Bu duruma bir de ağrılar ekleniyorsa hemen doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Çünkü doğal sebzeler 6 aylık geçmeyen yorgunluğu dahi dağıtıyor.
YORGUNLUK İÇİN PANCAR KÜRÜ TARİFİ
Yorgunlukla doğal yollarla mücadele etmek isteyenlerin imdadına "kırmızı pancar kürü" yetişiyor.
Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın önerdiği kırmızı pancar kürünü her sabah taze olarak hazırlayıp, yemeklerden bir saat sonra günde 3 defa içebilirsiniz.
KIRMIZI PANCAR KÜRÜ İÇİN MALZEMELER
Bir kırmızı pancar
Bir taze zencefil
600 derecede kaynar su
KIRMIZI PANCAR KÜRÜ YAPILIŞI
Yumruk büyüklüğünde kırmızı pancar ve başparmak büyüklüğünde taze zencefili ince ince dilimleyin. 600 cc kaynar suda 6 dakika kısık ateşte kaynatın. Daha sonra 2 parmak büyüklüğünde karakovan balı peteğini ekleyerek soğumaya bırakın. Cam sürahiye süzdükten sonra kapağı kapalı olarak buzdolabında bekletin.